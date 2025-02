Mua vàng ngày Thần Tài theo phong cách người trẻ với trang sức Kim Bảo Như Ý

Mua vàng đầu xuân, nhất là vào ngày Thần Tài, đã thành truyền thống của nhiều người Việt. Với giới trẻ, bên cạnh các sản phẩm vàng truyền thống, trang sức vàng càng trở nên hấp dẫn hơn khi vừa giúp tô điểm phong cách cá nhân, vừa là một khoản mua sắm thông minh với giá trị tích lũy bền vững.

Nắm bắt nhu cầu này, PNJ đã mang đến các thiết kế mới trong bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý được lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường là mặt gậy như ý, cỏ bốn lá, tất cả xoay tròn trên nền đồng kim tiền, cùng hình ảnh bốn trái tim lồng vào nhau tạo nên biểu tượng Kim Bảo Như Ý. Không chỉ phù hợp để sắm vào ngày Thần Tài vì là trang sức vàng, các thiết kế trong bộ sưu tập còn thể hiện bốn khía cạnh mà giới trẻ thường mong cầu nhất trong năm mới: tài lộc, phúc an, tình duyên và công danh.

Chủ đề Tài lộc - biểu tượng khai xuân phú quý

Với sự kết hợp tinh tế giữa các hình ảnh tài lộc quen thuộc như 12 con giáp, túi vàng, đồng tiền vàng và mèo thần tài cùng biểu tượng Kim Bảo Như Ý, các thiết kế trang sức chủ đề Tài lộc mang đến vẻ đẹp độc đáo, tinh xảo. Chiếc vòng tay hình túi vàng chứa đồng tiền hay dây chuyền với mặt dây mèo thần tài đều mang ý nghĩa mong chờ một năm mới vẹn toàn, đầy phú quý, đồng thời giúp tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của người sở hữu.

Bên cạnh đó, mỗi thiết kế trang sức còn được tạo ra để phù hợp với mong cầu và tuổi của từng người.

Các thiết kế chủ đề Tài lộc với sắc vàng rực rỡ cùng thiết kế tinh tế và trẻ trung, chính là lời chúc cho năm mới đủ đầy, sung túc (Ảnh: PNJ).

Chủ đề Phúc An - nguồn năng lượng tích cực cho năm mới

Nếu như hồ lô là biểu tượng cho sức khỏe và bình an, hạc giấy mang đến niềm tin, hy vọng cho những hành trình mới, thì cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, tất cả đều gắn liền với những ý nghĩa sâu sắc. Khi kết hợp cùng Kim Bảo Như Ý, những biểu tượng này được thể hiện qua các thiết kế trang sức như dây cổ, bông tai, nhẫn, lắc tay,... mang đến vẻ đẹp tinh tế.

Dịp Thần Tài này, bên cạnh việc sắm vàng để cầu mong tài lộc thì những món trang sức mang biểu tượng bình an này còn là lời cầu chúc cho sức khỏe, may mắn và an yên.

Bộ trang sức chủ đề Phúc An mang đến nhiều may mắn, cho năm mới phúc lành (Ảnh: PNJ).

Chủ đề Tình duyên - ước nguyện tình yêu trọn vẹn, gắn kết

Nếu đang mong chờ một năm mới không chỉ may mắn về tài lộc mà còn ngập tràn yêu thương, các bộ trang sức chủ đề Tình duyên trong bộ sưu tập Kim Bảo Như Ý sẽ là lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Trên nền biểu tượng Kim Bảo Như Ý, hình ảnh trái tim kết hợp cùng đá sapphire hồng lãng mạn, điểm nhấn với dây tơ hồng viền xung quanh trái tim, hòa quyện để vẽ nên ước nguyện về một tình yêu bền chặt và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Dành cho chính mình đôi bông tai vàng hồng hay lắc tay có điểm nhấn hình trái tim không chỉ là cách gửi gắm nguyện ước tình duyên khởi sắc, mà còn là lời chúc cho một năm mới vẹn toàn.

Bộ trang sức chủ đề Tình duyên gửi gắm những ước nguyện thuận hòa, tình yêu bền chặt (Ảnh: PNJ).

Chủ đề Công danh - năm mới với trí tuệ khai thông

Với những ai đang theo đuổi việc học, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng hoặc từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp, trang sức chủ đề Công danh sẽ là lựa chọn phù hợp. Biểu tượng mũ tốt nghiệp hay cá chép vượt vũ môn kết hợp cùng Kim Bảo Như Ý mang theo lời chúc chủ nhân may mắn, vững bước trên hành trình tri thức và công danh.

Với chủ đề Công danh, bộ trang sức sẽ luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để bước tới nhiều thành tựu trên hành trình tri thức (Ảnh: PNJ).

Ngày Thần Tài là cơ hội để người trẻ gửi gắm thêm những nguyện ước may mắn về sức khỏe, tình duyên, hay sự nghiệp thông qua những sản phẩm trang sức vàng. Đây cũng là cách tích lũy bền lâu, gắn liền với gu thẩm mỹ cá nhân. Với các thiết kế mới tinh tế và sang trọng, bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ là lựa chọn thông minh, đồng hành cùng chủ nhân trên hành trình chinh phục những mục tiêu mới trong năm nay.

