Mua điều hòa Panasonic trợ giá đến 6 triệu đồng, bao trọn phí tại MediaMart

Chương trình mang đến cơ hội mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng, trong đó sản phẩm điều hòa Panasonic được giảm giá lên tới 50%, kèm theo trợ giá lên đến 6 triệu đồng, tặng công lắp và vật tư tiêu chuẩn miễn phí, voucher (phiếu ưu đãi) lên tới 700.000 đồng. Khách hàng còn có thể trả góp 0% lãi suất.

Đây là dịp để Panasonic thông qua hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc triển khai các chiến dịch giảm giá và quà tặng tri ân khách hàng, đồng thời giới thiệu những dòng điều hòa hiện đại với công nghệ tiên tiến, giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong mùa hè này.

Cụ thể, khi mua các sản phẩm điều hòa Panasonic tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc trong tháng 5, khách hàng được tặng gói vật tư ống đồng và công lắp đặt trị giá lên đến 1,5 triệu đồng, voucher mua sắm, bảo hành 1 năm, và chế độ 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Sản phẩm điều hòa Panasonic trong những năm gần đây được trang bị những công nghệ tiên tiến, trong đó phải kể đến công nghệ Nanoe™ X Mark 3, giúp lọc không khí hiệu quả, loại bỏ vi khuẩn và virus, mang lại không gian sống trong lành và bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, công nghệ Inverter & AI ECO tự động điều chỉnh nhiệt độ và công suất làm lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu suất tối ưu và giảm chi phí điện năng.

Điều hòa Panasonic trang bị công nghệ Nano X Mark 3 mang lại khả năng làm sạch không khí hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng. Công nghệ này sử dụng Nanoe™ X - hệ thống phát ra hàng tỷ gốc OH- (gốc hydroxyl) trong không khí. Trong điều kiện thí nghiệm, công nghệ này giúp tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn, virus, nấm mốc, đồng thời kiểm soát sự phát triển của các tác nhân gây dị ứng trong không khí cũng như bám dính vào bề mặt (theo kết quả nghiên cứu do Panasonic công bố).

Với tính năng này, Nanoe™ X không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp cải thiện chất lượng không gian sống, tạo ra môi trường lành mạnh cho người dùng.

Panasonic đã trang bị công nghệ này trên các sản phẩm như: Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CS-XU9BKH-8 giá còn 14,19 triệu đồng, quà tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng, công lắp đặt miễn phí; Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 11.900BTU CS-XU12BKH-8 giá 17,69 triệu đồng; Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.100BTU CS-XU18BKH-8 giá 26,69 triệu đồng…

Một vài mẫu điều hòa 1 chiều khác cũng có mức điều chỉnh giá như: Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CS-PU9CKH-8D giảm 13% còn 12,19 triệu đồng; Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU CS-PU18AKH-8 giá 21,39 triệu đồng tặng vật tư công lắp tiêu chuẩn trọn gói, quà tới 500.000 đồng…

Điều hòa Panasonic nhiều mẫu được trang bị công nghệ Inverter kết hợp với AI ECO, mang lại khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu, nâng cao hiệu suất làm lạnh và giảm thiểu chi phí điện năng.

Với công nghệ Inverter, máy nén có khả năng điều chỉnh tốc độ quay linh hoạt, giúp duy trì nhiệt độ phòng ổn định mà không phải tắt, mở liên tục, từ đó giảm lượng điện tiêu thụ, đồng thời kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Công nghệ AI ECO tự động điều chỉnh công suất làm lạnh và nhiệt độ phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu sử dụng. Nhờ vào cảm biến thông minh, công nghệ này nhận diện sự thay đổi nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh hoạt động của máy nén một cách tự động để đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu.

Người dùng có thể cân nhắc lựa chọn những chiếc điều hòa Panasonic với mức ngân sách tiết kiệm như: Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 8.530BTU CS-XZ9BKH-8 giá 17,09 triệu đồng, tặng trọn gói công và vật tư tiêu chuẩn; Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 11.900BTU CS-XZ12BKH-8 giá 19,09 triệu đồng, quà tặng tương tự.

Ngoài ra, với ngân sách 13,19 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000BTU CS-YZ9AKH-8 mát mạnh, chạy êm, dùng 4 mùa…

Khi mua sắm điều hòa Panasonic tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trong chương trình “Hè rực rỡ - Giảm hết cỡ”, khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn như: miễn phí gói vật tư ống đồng và công lắp đặt trị giá lên đến 1,5 triệu đồng, tặng quà đến 2 triệu đồng, phiếu mua hàng 1 triệu đồng, bảo hành 1 năm, và chế độ 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng…

Tháng 5, tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart cũng diễn ra nhiều chương trình khuyến mại lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn áp dụng cho tất cả các ngành hàng trong các chương trình như: “Bùng nổ đón World Cup”; “Sale giữa tháng - Sale nửa giá”…

Không chỉ cam kết mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, siêu thị điện máy MediaMart còn nỗ lực để hoàn thiện chất lượng dịch vụ thể hiện qua các chính sách miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày…

