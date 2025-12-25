MSB tổ chức hội thảo “Triển vọng xuất nhập khẩu 2026”

Hoạt động xuất nhập khẩu là một cấu phần chủ đạo tạo nên động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Tại MSB, nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực này cũng chiếm vị thế quan trọng đem lại thu thuần vượt trội và tỷ trọng đóng góp lớn vào kết quả hoạt động chung của ngân hàng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, chuỗi cung ứng thay đổi liên tục, các quy định quốc tế ngày càng khắt khe đặt lên vai doanh nghiệp nhiều thách thức, MSB luôn đồng hành cùng hàng chục nghìn khách hàng xuất nhập khẩu trên cả nước với chuỗi giải pháp tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, ngoại hối và chuỗi dịch vụ công nghệ số giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tối ưu chi phí.

Hội thảo “Triển vọng xuất nhập khẩu 2026” của MSB đã mang đến cho khách hàng những thông tin cập nhật về thị trường, gia tăng kết nối và tận dụng cơ hội vượt thách thức, qua đó thể hiện mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của MSB.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, mang đến những kiến thức chuyên sâu và cập nhật nhất về thị trường xuất nhập khẩu.

Đại diện MSB và các diễn giả tham gia hội thảo (Ảnh: MSB).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tú Anh - Giám đốc Dự án nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô, Đại học VinUni - đã mang đến bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, lãi suất, dòng vốn và những tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu năm 2026.

Nhiều nhóm hàng có tỷ trọng lớn như điện thoại và linh kiện, giày dép dệt may, gỗ… có tăng trưởng nhưng tốc độ thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nhà nước; trong khi đó, những hàng hóa có tốc độ giảm chiếm 5,9% kim ngạch, trong đó, lớn nhất là sắt thép, cao su, hóa chất, xăng dầu… Các phân tích của ông cũng giúp doanh nghiệp nhận diện rõ thách thức, cơ hội và định hướng chiến lược trong trung - dài hạn của kinh tế Việt Nam.

Ông Trịnh Quang Anh - Chủ tịch Hội Nghiên cứu Thị trường liên ngân hàng Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: MSB).

Đồng hành cùng ông Nguyễn Tú Anh, ông Trịnh Quang Anh - Chủ tịch Hội Nghiên cứu Thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA) - đã có phần chia sẻ từ góc nhìn vĩ mô những diễn biến đáng chú ý của thị trường tiền tệ, ngoại hối và thanh khoản, đồng thời đưa ra các khuyến nghị thiết thực giúp doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro tài chính, tối ưu dòng tiền và kế hoạch giao dịch trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Theo ông Quang Anh, xuất nhập khẩu tiếp tục chững lại trong tháng 11 do ảnh hưởng của thuế quan, ở cả khu vực trong nước lẫn FDI, ước tính, kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 đạt 900 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 20 tỷ USD. Dự kiến, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2026 đạt khoảng 952 tỷ USD, tăng khoảng 8%, cán cân thương mại duy trì xuất siêu, dự kiến tăng 28 tỷ USD.

Về tỷ giá và lãi suất, theo ông Quang Anh, mặc dù tỷ giá ngân hàng còn chịu áp lực khi cầu ngoại tệ vẫn lớn, tuy nhiên, các yếu tố thuận lợi đang dần nổi trội giúp sớm khơi thông nguồn cung, kéo theo áp lực tỷ giá sớm suy giảm, thậm chí ngay từ quý II/2026. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục mạnh mẽ, điều đó khiến lãi suất thị trường tín dụng ngân hàng chịu xu hướng điều chỉnh đi lên.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: MSB).

Cũng tại hội thảo lần này, những chuyên gia của MSB đã chia sẻ tới khách hàng các giải pháp tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế mà MSB đang triển khai. Trong đó, MSB tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đồng hành xuyên suốt trong hoạt động xuất nhập khẩu giúp khách hàng nắm bắt cơ hội và vươn mình phát triển.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, hội thảo “Triển vọng xuất nhập khẩu MSB” thể hiện cam kết của MSB trong những nỗ lực không ngừng củng cố vai trò là một đối tác tài chính tin cậy, luôn đồng hành và góp phần giúp doanh nghiệp xây dựng năng lực vươn tầm, phát triển bền vững trước những chuyển động lớn của nền kinh tế.

Thông tin về các giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp liên hệ hotline: 18006260.