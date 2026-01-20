MSB Great Leaders: Chiến lược kiến tạo thế hệ lãnh đạo hệ sinh thái

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa khởi động Chương trình phát triển lãnh đạo kế cận MSB Great Leaders (MGL). Đây là cột mốc chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận của MSB, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ đào tạo nhân tài nội bộ sang kiến tạo năng lực lãnh đạo cho toàn bộ hệ sinh thái đa ngành, đa lĩnh vực và không giới hạn không gian phát triển.

Tầm nhìn mới: Mỗi bước bứt phá là một lần vươn tầm

Với thông điệp “Mỗi bước bứt phá là một lần vươn tầm”, MSB Great Leaders không dừng lại ở một chương trình đào tạo kỹ năng thông thường mà còn là lời cam kết đầu tư dài hạn của MSB nhằm chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo đủ bản lĩnh để dẫn dắt tổ chức trong bối cảnh thị trường nhiều thay đổi và đòi hỏi sự linh hoạt cao.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT MSB - phát biểu tại lễ phát động chương trình MGL (Ảnh: MSB)

Phát biểu tại sự kiện khởi động, đại diện Ban lãnh đạo MSB nhấn mạnh MSB Great Leaders là bước chuyển chiến lược từ việc phát triển nhân tài chuyên biệt sang việc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo có tư duy hệ sinh thái. Theo đó, MSB tìm kiếm những cá nhân dám dấn thân, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để luân chuyển giữa các đơn vị, từ ngân hàng - tài chính đến bất động sản, công nghệ, cả trong nước và quốc tế, nhằm tích lũy chiều sâu trải nghiệm thực chứng và sẵn sàng đảm nhận các vị trí trọng yếu.

Lộ trình chuyển hóa thực chất và cá nhân hóa

Để hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo đội ngũ kế cận, MSB đã thiết lập một lộ trình phát triển nhân tài bài bản và chuyên sâu, bắt đầu từ quy trình lựa chọn khắt khe qua nhiều vòng đánh giá năng lực và các hội đồng hiệu chỉnh liên khối để tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc MSB - chia sẻ về lộ trình phát triển nhân tài (Ảnh: MSB)

Sau khi gia nhập chương trình, mỗi cá nhân sẽ được xây dựng một lộ trình công danh riêng biệt và kế hoạch phát triển cá nhân hóa nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực dựa trên mô hình đào tạo 3E hiện đại (gồm Education, Exposure, Experience).

Với mô hình này, nhân tài MSB không chỉ được tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên biệt về quản trị mà còn được gia tăng trải nghiệm thực tế thông qua việc trực tiếp luân chuyển giữa các đơn vị trong MSB với thời hạn và mục tiêu đầu ra rõ ràng.

Yếu tố kết nối được MSB chú trọng hàng đầu khi mỗi nhân tài đều có sự đồng hành, phản hồi định kỳ và cố vấn trực tiếp từ đội ngũ lãnh đạo, giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường liên ngành phức hợp và phát huy tối đa tiềm năng lãnh đạo trong các nhiệm vụ mới.

“Talent Tree” - Biểu tượng của sự cam kết và bền vững

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp sáng Talent Tree (Ảnh: MSB).

Một trong những điểm nhấn tạo dấu ấn mạnh mẽ tại lễ khởi động là khoảnh khắc vinh danh 30 nhân tài tiêu biểu đầu tiên - những gương mặt đại diện cho bản lĩnh và khát vọng dẫn dắt hệ sinh thái tương lai. Đồng thời, nghi thức thắp sáng Talent Tree đã trở thành biểu tượng cho chiến lược phát triển con người bền vững của MSB.

Tại đây, tầm nhìn của Ban lãnh đạo, sự dẫn dắt của đội ngũ điều hành và cam kết dấn thân của các nhân tài cùng hội tụ, tạo nên một vòng tròn sức mạnh thúc đẩy tổ chức bứt phá và vươn xa.

Theo MSB, MSB Great Leaders không chỉ là sự kỳ vọng từ phía tổ chức, mà còn là một hành trình chuyển hóa thực sự. Song hành với những yêu cầu cao về hiệu quả công việc và tinh thần sẵn sàng luân chuyển, MSB cam kết mang lại chính sách đãi ngộ xứng tầm cùng các cơ hội bổ nhiệm ưu tiên, đảm bảo rằng mỗi đóng góp và giá trị thực chất mà nhân tài tạo ra đều được ghi nhận, tôn vinh xứng đáng.

“Với sự đầu tư nghiêm túc về cả tâm huyết lẫn nguồn lực, MSB Great Leaders hứa hẹn sẽ kiến tạo nên thế hệ lãnh đạo hội tụ đủ tâm - tầm - tài, góp phần đưa MSB phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trên bản đồ tài chính khu vực”, đại diện MSB khẳng định.

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ MSB xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083.