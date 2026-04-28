Một tuần nỗ lực bất thành, giá bạc được dự báo có đáy mới

Giá bạc trong nước vừa trải qua một tuần biến động. Đầu tuần, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch ở mức 76,24-78,59 triệu đồng/kg (mua - bán). Sau nỗ lực tăng bất thành, giá bạc tại thị trường trong nước “bốc hơi” 5-6% sau một tuần giao dịch. Chốt tuần, giá rời khỏi mốc 80 triệu đồng/kg, thổi bay thành quả tăng của cả tuần trước đó.

Trên thế giới, giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 75,43 USD/ounce, giảm nhẹ 0,27 USD mỗi ounce so với chốt phiên tuần qua. Tính chung cả tuần, giá bạc giao ngay vẫn giảm 6,33%.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết giá kim loại quý đang có xu hướng biến động ngược chiều với giá năng lượng. Theo ông, trong ngắn hạn, giá năng lượng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do những tác động từ xung đột địa chính trị chưa sớm được giải quyết.

Theo ông, xu hướng chủ đạo của vàng và bạc vẫn là giảm. Ngay cả khi căng thẳng hạ nhiệt, những thiệt hại đối với hạ tầng dầu mỏ vẫn đủ lớn để neo giá năng lượng ở mức cao trong một thời gian.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa thêm khoảng một tháng, giá hàng hóa sẽ chịu tác động mạnh hơn. Khi đó, dầu Brent có thể tăng lên vùng 135-140 USD/thùng, trong khi dầu WTI có thể đạt khoảng 120 USD/thùng. Diễn biến này không có lợi cho kim loại quý.

Tuy nhiên, về dài hạn, giá kim loại quý không chịu ảnh hưởng bởi giá năng lượng. Với bạc, ông Lusk cho rằng điều quan trọng lúc này là xác định vùng đáy. Ông nhận định bạc có thể giảm xuống dưới mốc 70 USD/ounce hoặc quanh mốc này, trước khi trở nên hấp dẫn hơn để mua vào.

Nhà đầu tư cuối cùng vẫn sẽ quay lại với kim loại quý, nhưng thời điểm cụ thể còn khó xác định.

Đồng quan điểm, bà Razan Hilal, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết, tâm lý thận trọng đang gia tăng khiến kim loại quý dễ đối mặt với nguy cơ xuất hiện thêm một nhịp điều chỉnh tương tự giai đoạn tháng 3.

Trong kịch bản tiêu cực, bà Hilal cho rằng giá bạc cũng sẽ đi theo hướng tương tự như vàng. Theo đó, ở một nhịp giảm sâu hơn, giá bạc có thể rơi về ngưỡng 50 USD/ounce.