Giá bạc hồi phục 20 triệu đồng/kg từ đáy

Phiên giao dịch ngày 17/4, giá bạc tiếp tục diễn biến giằng co. Sau khi điều chỉnh nhẹ trong buổi sáng, mặt hàng này đã phục hồi trở lại vào thời điểm hiện tại.

Trên thị trường trong nước, bạc miếng tại các thương hiệu lớn được giao dịch quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và trên 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi, giá niêm yết phổ biến ở vùng 78,7-81,1 triệu đồng/kg. So với đáy khoảng 63,6 triệu đồng/kg ghi nhận vào cuối tháng 3, giá bạc đã tăng thêm khoảng 20 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đạt khoảng 78,87 USD/ounce, nhích nhẹ so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 64 triệu đồng/kg, vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá trong nước.

Xét theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần của bạc đang ở vùng 80 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn được xác định quanh mốc 77 USD/ounce.

Giao dịch giá bạc thế giới (Ảnh: Kitco)

Về triển vọng dài hạn, các chuyên gia từ BlackRock và JP Morgan nhận định giá bạc có khả năng vượt mốc 80 USD/ounce vào cuối năm 2026 và hướng tới 100 USD/ounce vào năm 2030. Động lực chính đến từ áp lực lạm phát, xu hướng hạ lãi suất và những bất ổn địa chính trị, khiến kim loại quý trở thành kênh trú ẩn được ưa chuộng.

Theo báo cáo World Silver Survey mới công bố bởi Metals Focus và Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu đang bước vào giai đoạn nguồn cung thắt chặt, trong bối cảnh tồn kho ở mức thấp và chuỗi thiếu hụt kéo dài.

Cụ thể, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce. Tình trạng này làm suy giảm lượng dự trữ và gia tăng mức độ nhạy cảm của giá bạc trước các biến động mới.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo bạc có mức độ biến động mạnh hơn so với vàng. Sau khi liên tục lập đỉnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, từng lên tới khoảng 121 USD/ounce vào tháng 1, giá bạc cũng ghi nhận nhiều nhịp điều chỉnh sâu do áp lực giao dịch lớn trên thị trường.