Giá bạc tăng lên sát 80 triệu đồng/kg, cao hơn thế giới 16 triệu đồng

Trong phiên giao dịch hôm nay (14/4), giá bạc nội địa ghi nhận nhịp hồi phục mạnh mẽ, bám sát xu hướng của thị trường thế giới.

Cụ thể, bạc thỏi đã tăng gần 2 triệu đồng/kg ở mỗi chiều giao dịch, hiện đang được niêm yết tại mức 77 triệu đồng/kg (mua vào) và sát mốc 80 triệu đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng giao dịch quanh mức 77,7 USD/ounce, tăng gần 3% so với phiên hôm qua. Đáng chú ý, nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá bạc thế giới vẫn đang thấp hơn thị trường trong nước hơn 16 triệu đồng/kg.

Đà tăng của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá dầu thô lùi về vùng 97,25 USD/thùng, giảm 2,1%; trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng trượt từ mốc 99 điểm xuống còn 98,3 điểm.

Với nhịp hồi phục ấn tượng này, các chuyên gia nhận định bạc đang tạo dựng một nền tảng giá vững chắc sau những biến động đầu năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Nate Miller - Phó Chủ tịch Phát triển Sản phẩm tại Amplify ETFs - cho biết bạc dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy ổn định. Tuy nhiên, triển vọng tổng thể vẫn rất tích cực nhờ sự hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Ông Miller nhấn mạnh, dù chưa tạo ra những cú bứt phá sốc như vàng, nhưng việc giữ vững ở mặt bằng giá cao này là một tín hiệu tốt cho cả nhà đầu tư lẫn đơn vị sản xuất.

Theo ông, để bạc có thể bứt tốc lên những cột mốc kỷ lục như 100-120 USD/ounce, lạm phát sẽ là biến số quyết định. Nếu lạm phát toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, nhu cầu nắm giữ kim loại quý để bảo toàn tài sản sẽ bùng nổ, qua đó tạo lực đẩy mạnh mẽ cho cả vàng và bạc.

Vị chuyên gia cũng lưu ý thêm sự khác biệt về bản chất tài sản. Trong khi vàng gắn chặt với vai trò tiền tệ, bạc lại mang đặc tính "kép": Vừa là hầm trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Do đó, nếu áp lực lạm phát suy giảm, đà tăng của bạc có thể khiêm tốn hơn, dao động chủ yếu quanh vùng 70-80 USD/ounce dựa trên lực cầu sản xuất.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng bạc vẫn là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả nhờ tỷ suất sinh lời ít tương quan với cổ phiếu hay trái phiếu truyền thống. Trong giai đoạn giá đang tích lũy như hiện nay, đây có thể là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư xem xét cơ cấu lại vị thế.