Một ngày sau sự cố sập Facebook, tài sản Mark Zuckerberg biến động ra sao?

Tối 5/3 giờ Việt Nam, hàng loạt nền tảng mạng xã hội của Meta, bao gồm Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp và Threads, đã gặp phải sự cố trên toàn cầu. Theo đó, nhiều tài khoản của người dùng đã đột ngột bị đăng xuất và không thể truy cập lại các nền tảng này.

Ngay sau sự cố, cổ phiếu của Meta, công ty mẹ Facebook, giảm 1,6% xuống còn 490,22 USD/cổ phiếu. Coin Telegraph cho rằng việc Facebook sập toàn cầu vào thời điểm này là rất tồi tệ và không tốt cho giá cổ phiếu của Meta vì trước đó cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng điểm nhiều phiên liên tiếp.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 6/3, cổ phiếu Meta, công ty mẹ của Facebook, đã có phiên tăng điểm nhẹ. Chốt phiên giao dịch 6/3, giá cổ phiếu của Meta ở mức hơn 496 USD/cổ phiếu, tăng 1,2% so với phiên giao dịch trước.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu, khối tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg cũng tăng 2 tỷ USD, lên mức 173,9 tỷ USD, theo Forbes. Với khối tài sản này, CEO Meta vẫn giữ vững hạng 4 trong danh sách người giàu của tạp chí này.

Trước đó, đợt giảm giá ngày 5/3 đã khiến vốn hóa của Meta bốc hơi 20 tỷ USD và thu hẹp xuống còn 1.225 tỷ USD. Khối tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg mất gần 3 tỷ USD, xuống còn khoảng 172 tỷ USD.

Tỷ phú Mark Zuckerberg nằm trong top những người có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày 6/3 (Ảnh: Forbes).

Cổ phiếu Meta đã khởi sắc trong thời gian gần đây sau khi hãng công bố mua lại 50 tỷ USD cổ phiếu, đồng thời lần đầu tiên trả cổ tức với mức 0,5 USD/cổ phiếu.

Theo tính toán của Bloomberg, với kế hoạch này, ông Mark Zuckerberg, người đang nắm khoảng 350 triệu cổ phiếu, sẽ nhận được khoảng 175 triệu USD trước thuế mỗi quý, tương đương 700 triệu USD mỗi năm.

Năm 2022, ông Zuckerberg nhận lương thưởng 27,1 triệu USD từ Meta, bao gồm chi phí an ninh cho cá nhân và gia đình ông. Lương cơ bản của vị CEO này hiện là 1 USD. Meta hiện chưa công bố lương thưởng năm 2023 dành cho lãnh đạo công ty.

"Trả cổ tức là một tín hiệu công ty muốn thúc đẩy danh tiếng và muốn được đánh giá nghiêm túc hơn", Dan Coatsworth, nhà phân tích đầu tư tại AJ Bell nhận xét. Với việc nắm 350 triệu cổ phiếu Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg có thể nhận cổ tức 175 triệu USD mỗi quý.

Lợi nhuận quý IV của Meta tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, lên 14 tỷ USD. Doanh thu cũng tăng 25%, lên hơn 40 tỷ USD. Giá quảng cáo trung bình của Meta cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước đó. Quảng cáo hiện vẫn là nguồn thu chủ chốt của hãng này, với 38,7 tỷ USD quý IV/2023, tăng gần 24% so với cùng kỳ.