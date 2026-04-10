Một cây xăng bị phạt 40 triệu đồng vì tự ý tăng giá bán

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm trên địa bàn.

Thông qua tin báo của người dân, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu trên.

Tại thời điểm thanh tra ngày 29/3, bên cạnh các nội dung chấp hành đúng quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đã tự ý điều chỉnh giá bán lẻ không đúng thời điểm do thương nhân đầu mối hoặc phân phối quy định.

Việc điều chỉnh sai thời điểm khiến giá xăng RON 95-III tại cơ sở cao hơn 1.000 đồng/lít so với mức do Công ty cổ phần Appollo Oil thông báo. Với hành vi vi phạm này, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng và bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 260.444 đồng.

Cơ quan quản lý thị trường niêm yết số đường dây nóng phản ánh vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng (Ảnh: DMS).

Hồi tháng 3, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương (xã Ninh Giang) do vi phạm về giá bán.

Cụ thể cơ quan quản lý đã phát hiện cửa hàng này đã thực hiện hành vi bán xăng dầu với mức giá cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành, đúng như người dân phản ánh.

Công ty này bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho khách hàng do hành vi bán cao hơn giá quy định.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Công điện 22 của Thủ tướng về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới.

Trong đó, giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh xăng dầu như găm hàng, đầu cơ, bán sai giá, gian lận.