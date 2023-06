"Mỗi đại diện kinh doanh Chubb Life Việt Nam là cầu nối từ trái tim"

Chuyến thăm và tham dự hội thảo tuyển dụng, khách hàng mới đây của ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Chubb Life - đến văn phòng Phú Thọ, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) càng khẳng định mạnh mẽ hơn cam kết theo đuổi chiến lược này.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam - trong chuyến thăm và làm việc tại các văn phòng tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An (Ảnh: Chubb Life Việt Nam).

"Bản thiết kế" kiến tạo cầu nối kiên cố

Năm 2005, Chubb Life mang theo triết lý "bảo hiểm là bảo vệ" đến Việt Nam với mục tiêu trở thành "lá chắn" cho hàng triệu gia đình trước những rủi ro. Đặt sứ mệnh lớn khi bảo hiểm nhân thọ (BHNT) vẫn là khái niệm xa lạ với hầu hết người dân, Chubb Life xác định đội ngũ kinh doanh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa công ty và khách hàng, giúp người dùng hiểu rõ bản chất bảo vệ của sản phẩm.

Cũng vì vậy, Chubb Life xây dựng cách thức tuyển dụng xoay quanh hệ giá trị cốt lõi "Chuẩn mực - Chính trực - Chuyên nghiệp" để kiến tạo những cầu nối kiên cố, với đạo đức là nền móng.

Lộ trình tuyển dụng tại Chubb Life bắt đầu bằng khâu tuyển chọn với những tiêu chuẩn về đạo đức. Trước khi trở thành "người Chubb Life", mỗi ứng viên cần phải thấu hiểu giá trị nhân văn mà BHNT mang lại.

"Chúng tôi đặt yếu tố đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, do vậy, quy trình tuân thủ và kiểm soát chặt chẽ luôn được thực hiện xuyên suốt tại các cấp, từ trên xuống dưới", ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam - khẳng định.

Xem đội ngũ kinh doanh như thành viên trong đại gia đình, Chubb Life luôn dành cho họ những điều tốt nhất với lớp tập huấn chuyên sâu nâng cao kỹ năng, chế độ thu nhập và chính sách tưởng thưởng xứng đáng, môi trường làm việc sáng tạo, văn hóa chính trực cùng lộ trình thăng tiến rộng mở.

Những trụ cột trong đại gia đình Chubb Life cũng sát sao, quan tâm các thành viên. Điều này thể hiện qua chuyến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) của Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục truyền cảm hứng và tái khẳng định kim chỉ nam của doanh nghiệp: "Với bảo hiểm, chúng ta có thể dễ dàng đến với nghề. Nhưng để kiên tâm bền chí theo đuổi sứ mệnh thì đòi hỏi các chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm phải luôn trau dồi bản thân và giữ cho mình chuẩn mực đạo đức của nghề. Do vậy, tôi mong rằng đội ngũ kinh doanh hãy đưa trái tim vào từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, để chúng ta có thể thật sự bảo vệ khách hàng của mình".

Gần 2 thập kỷ tại Việt Nam, cách thức tuyển dụng của Chubb Life không thay đổi nhằm đảm bảo tính chính trực trong đội ngũ kinh doanh và quyền lợi của khách hàng. Cũng nhờ vậy, Chubb Life trở thành nơi gắn bó bền chặt của đội ngũ kinh doanh giàu kinh nghiệm và môi trường tốt cho thế hệ trẻ.

Từ 300 quản lý và đại diện kinh doanh năm 2015, đến tháng 9/2017, Chubb Life sở hữu đội ngũ hơn 23.000 đại diện kinh doanh, hoạt động tại 61 văn phòng trên cả nước. Chưa đầy 5 năm sau, đội ngũ kinh doanh tăng gấp đôi (46.000 người) và mở rộng phạm vi hiện diện trên khắp 63 tỉnh, thành phố.

Nhân đôi giá trị nhờ những cầu nối

Ông Nguyễn Hồng Sơn lý giải thêm tại chuyến thăm văn phòng Phú Thọ, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) rằng mỗi khách hàng đều thiết lập những kế hoạch và chuẩn bị tài chính cho tương lai. Thế nhưng, những dự định ấy có thể bị vô hiệu hóa bởi rủi ro. Mỗi đại diện kinh doanh cần thấu hiểu và đi từ nhu cầu của khách hàng để tư vấn giải pháp phù hợp, thay vì nhắm mục tiêu vào những con số. Khi tư vấn đúng và trúng, khách hàng sẽ được bảo vệ tròn vẹn, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của đội ngũ kinh doanh được hoàn thành, nhân đôi giá trị cho cả đôi bên.

Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh tại Phú Thọ (Ảnh: Chubb Life Việt Nam).

Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh tại Thanh Hóa (Ảnh: Chubb Life Việt Nam).

Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh tại Vinh, Nghệ An (Ảnh: Chubb Life Việt Nam).

Trên hành trình cùng đội ngũ kinh doanh đưa BHNT đi đúng quỹ đạo bảo vệ, Chubb Life còn nỗ lực phát triển những giải pháp tài chính, sức khỏe vượt trội. Công ty sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu theo từng giai đoạn cuộc đời hoặc xuyên suốt từ một tháng tuổi tới 99 tuổi, hay bắt nhịp xu hướng "all in one", Chubb Life còn cho ra mắt sản phẩm kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư.

Công ty cũng ý thức rằng để phát triển bền vững không chỉ cần đầu tư vào sức mạnh nội tại mà còn phải chung tay xây dựng thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh. Đó cũng là lý do Chubb Life phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong việc đóng góp ý kiến, đề xuất, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của ngành và các giá trị thiết thực dành cho xã hội.

Với chiến lược đầu tư toàn diện và xuyên suốt kết hợp định hướng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh, Chubb Life kỳ vọng sẽ không ngừng phủ sóng, xây dựng niềm tin ngày một vững chắc trong lòng khách hàng.