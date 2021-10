Mobile Money chuẩn bị được cấp phép thí điểm trong 2 năm

Dân trí Mobile Money (tiền di động) đang được các Bộ ngành gấp rút thẩm định hồ sơ để cấp phép trong tháng 10 năm nay. Thời gian thí điểm dự kiến khoảng 2 năm.

Khẳng định đó được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Theo ông Tú, sau Quyết định 316 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 3 đăng ký từ 3 đơn vị xin được triển khai hoạt động Mobile Money là Viettel, VNPT và MobiFone. Các hồ sơ phải mất thời gian để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định

Tuy nhiên, theo ông Tú, sau khi nhận được 3 đơn vị đăng ký gửi hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển lấy ý kiến của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Công an.

"Do phải đảm bảo tính chặt chẽ, các bộ cũng phải trao đổi để xem xét hồ sơ nhiều lần", ông Tú nói và cho tiết lộ thêm, trong cuộc họp gần đây nhất về Mobile Money, 3 bộ đã thống nhất trong tháng 10 này sẽ thống nhất hồ sơ của 3 đơn vị. Khi đủ điều kiện và có sự thống nhất chung, Mobile Money sẽ được quyết định cấp phép thực hiện.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh: Anh Phương).

Theo lý giải của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 3 bộ cùng tham gia quản lý Mobile Money vì đây là hoạt động phức tạp, đòi hỏi an toàn cho người sử dụng và hệ thống thanh toán do đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Sử dụng thanh toán bằng điện thoại có nhiều thuận lợi, nhưng đòi hỏi tính an toàn, tránh sự lợi dụng khi triển khai thí điểm.

Thông tin thêm về việc triển khai thí điểm, ông Tú cho biết, dự kiến, thí điểm sẽ được triển khai trên toàn quốc. Thời gian thí điểm khoảng 2 năm. Sau khi thí điểm hoàn thành, các bộ sẽ rút kinh nghiệm, đánh giá và triển khai chính thức.

Để chuẩn bị cho Mobile Money được cấp phép thí điểm, các đơn vị gửi hồ sơ đã triển khai thí điểm nội bộ với hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên trên toàn quốc để diễn tập các kịch bản nghiệp vụ cũng như rà soát toàn trình và thử nghiệm mức độ thông suốt của hệ thống. Ngoài ra, các phương diện về công nghệ, hạ tầng, mạng lưới kinh doanh đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Mobile Money (tiền di động) là một công nghệ, cho phép mọi người có thể gửi/nhận tiền, chi tiêu, thanh toán các dịch vụ… bằng điện thoại di động của mình mà không cần qua bất kỳ trung gian nào. Đây là một tài khoản chứa tiền, gắn liền với số thuê bao di động của người dùng. Hiện có hơn 270 dịch vụ Mobile Money khác nhau trên thế giới, được sử dụng phổ biến nhất ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh. Mobile Money là một giải pháp thay thế phổ biến cho tài khoản ngân hàng và tiền mặt, có thể sử dụng để thanh toán ở bất kỳ đâu thông qua điện thoại của người dùng, miễn là nơi đó có sóng di động.

Thế Hưng