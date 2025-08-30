Mở tài khoản Vikki An sinh để nhận quà mừng Quốc khánh

Vikki An Sinh đồng hành cùng chính phủ nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, từ 21h ngày 29/8, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

Cụ thể, Vikki sẽ tăng 10 lượng vàng trị giá 1,3 tỷ đồng cho khách hàng thứ 1 triệu; 1 lượng vàng trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10.000 và 100.000; 1 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1.000, 2.000 và 3.000 (tổng cộng 997 chỉ vàng).

Vikki cũng tặng 1.100 điện thoại Samsung 5G cho các hộ dân khó khăn, như sự hỗ trợ thiết thực để giúp khách hàng nhận quà từ Chính phủ trên VneID.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9h ngày 30/8 trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Đã có những khách hàng đầu tiên đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nhận được quà tặng vàng từ chương trình.

Sáng nay 30/8, đã có những khách hàng đầu tiên đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nhận được quà tặng vàng từ chương trình.

Cả gia đình khách hàng đăng ký liên kết Vikki An sinh với VNeID.

Một khách hàng đặc biệt của Vikki Bank.

Chương trình “Mở tài khoản Vikki an sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh” là minh chứng cho cam kết của Vikki trong việc trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

Với những phần quà ý nghĩa và tiện ích tài chính bền vững, Vikki mong muốn mang đến niềm vui nhân dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản An Sinh Vikki trên ứng dụng VneID thông qua Hotline 1900 6608 và 212 chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.