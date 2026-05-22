MISA được Cục Thuế khen thưởng đột xuất trong công tác xóa bỏ thuế khoán

Từ đề xuất của VTCA, MISA được vinh danh theo Quyết định số 681/QĐ-CT của Cục Thuế về việc tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho người nộp thuế có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán.

Bà Bùi Thị Trang - Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ MISA - nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế (Ảnh: MISA).

Trong chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, MISA đã tích cực phối hợp với Cục Thuế, các chi cục thuế địa phương, hệ thống đại lý thuế, kế toán dịch vụ và nhiều đối tác trên toàn quốc để triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh.

Theo báo cáo của Cục Thuế, MISA cũng là đơn vị dẫn đầu về số lượng hỗ trợ hộ kinh doanh trong toàn chiến dịch cao điểm.

Quyết định 681/QĐ-CT của Cục Thuế v/v tặng thưởng Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế cho người nộp thuế có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán.

MISA là doanh nghiệp công nghệ được nêu tên đầu tiên trong danh sách.

Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế (Ảnh: MISA).

Không dừng lại ở vai trò cung cấp giải pháp toàn diện, MISA tham gia sâu vào quá trình hướng dẫn, truyền thông chính sách và hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo, livestream hướng dẫn chính sách thuế; đồng thời xây dựng kho dữ liệu “Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm” với hơn 1.000 tài liệu hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh tiếp cận thông tin một cách dễ hiểu, dễ thực hiện.

MISA đã huy động hơn 3.000 nhân sự cùng 1.000 đối tác là đại lý thuế, kế toán dịch vụ để hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai trên diện rộng, tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành thực chất của MISA với ngành thuế cũng như cộng đồng hộ kinh doanh.

Song song với các hoạt động phối hợp cùng cơ quan thuế, MISA còn liên kết với ngân hàng và gần 100 đối tác triển khai chương trình “Bình dân học vụ kê khai - Cầm tay chỉ việc”. Chương trình tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với việc ghi chép sổ sách, lập hồ sơ, xuất hóa đơn, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Sau 2 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: hơn 2,6 triệu hộ kinh doanh tự tin ghi sổ, kê khai thuế quý I/2026; 152 phiên livestream hướng dẫn được tổ chức với tổng thời lượng 304 giờ lên sóng hỗ trợ chuyên sâu, liên tục cả thứ bảy, chủ nhật và xuyên kỳ nghỉ lễ.

Quy mô triển khai chương trình đạt 157% so với kế hoạch ban đầu, tương đương gấp 1,5 lần mục tiêu đề ra. Các hoạt động hỗ trợ đã tạo ra 4 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số; 120 chương trình tập huấn trực tiếp được tổ chức tại 64 địa bàn; 1.360 hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp tại địa phương.

Những con số này cho thấy MISA không chỉ đồng hành ở cấp độ giải pháp công nghệ, mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các khó khăn thực tế của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Với phương châm hỗ trợ gần gũi, dễ hiểu, dễ làm, MISA đã góp phần giúp hộ kinh doanh từng bước thay đổi thói quen quản lý, chủ động ghi nhận doanh thu, lưu trữ dữ liệu và thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch hơn.

Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm, MISA tiếp tục triển khai chương trình tặng miễn phí trọn đời phần mềm MISA eShop trên điện thoại dành cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm mang tên “Cất cánh”.

Bên cạnh đó, MISA cũng triển khai gói “Đồng hành 3 tháng” dành cho các hộ kinh doanh quy mô lớn hơn - nhóm đối tượng vẫn thuộc diện chịu thuế theo chính sách mới và có nhu cầu sử dụng đầy đủ tính năng của nền tảng MISA eShop.

“Việc được Cục trưởng Cục Thuế khen thưởng đột xuất là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của MISA trong quá trình phối hợp cùng ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán.

Danh hiệu này càng có ý nghĩa đặc biệt khi MISA là doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ duy nhất được vinh danh, qua đó khẳng định vị thế tiên phong và uy tín của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số tài chính - kế toán - thuế tại Việt Nam”, đại diện MISA khẳng định.

Trong thời gian tới, MISA sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và các đối tác triển khai các chương trình tập huấn, hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh tiếp cận kịp thời chính sách mới, từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tuân thủ thuế.

Với năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tiễn và tinh thần đồng hành lâu dài, MISA tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi số hộ kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động tài chính và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại, bền vững tại Việt Nam.