Minh Long I mang thương hiệu gốm sứ Việt xuất ngoại tại triển lãm Ambiente 2023

Diễn ra từ ngày 3/2 đến 7/2 tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, thành phố Frankfurt - Đức, Ambiente 2023 có sự tham gia của 4.200 nhà triển lãm đến từ 80 quốc gia. Riêng Việt Nam có 55 doanh nghiệp, cùng sự hiện diện của UBND TP Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong gian hàng hỗn hợp.

Trong đó, Minh Long I với năng lực lõi là sản xuất các sản phẩm gốm sứ gia dụng, các sản phẩm thủ công trang trí nghệ thuật là thương hiệu quốc gia Việt Nam đại diện tham dự, góp phần tạo dựng bản sắc dân tộc và quảng bá thương hiệu gốm sứ Việt đến quốc tế.

Đại diện hãng gốm sứ Việt tại triển lãm (Ảnh: Minh Long I).

Đại diện Minh Long I cho hay mỗi sản phẩm tại triển lãm, thương hiệu đều nghiên cứu kỹ lưỡng, trải qua hàng chục cuộc kiểm định khác nhau, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của lĩnh vực sản xuất gốm sứ thế giới.

"Đây cũng là cơ hội để Minh Long I giới thiệu, quảng bá sản phẩm gốm sứ chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt với bạn bè quốc tế, vừa giữ vững kết nối với khách hàng truyền thống, vừa tiếp cận với các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng ở thị trường châu Âu. Minh Long I còn tìm hiểu các cơ chế, cách thức tiếp cận các kênh, nhà phân phối hàng hóa tại Đức, nhất là các kênh thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến", đại diện Minh Long I chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Ambiente, bà Julia Uherek - Phó Chủ tịch phụ trách ngành hàng tiêu dùng Tập đoàn Messe Frankfurt Exhibition (đơn vị tổ chức Ambiente Frankfurt) chia sẻ, hàng Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu nói chung và Đức nói riêng đứng trước nhiều tiềm năng do Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do, nổi bật là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Vì vậy, Ambiente cũng là cơ hội để hàng Việt Nam tận dụng EVFTA vươn ra thế giới xa và sâu hơn nữa.

Đại diện Minh Long I kỳ vọng với sản phẩm gốm sứ được trưng bày tại đây, khách hàng quốc tế nhận ra Việt Nam cũng có những tác phẩm gốm sứ đẹp và ứng dụng cao trong cuộc sống.

Năm nay, xu hướng tiêu dùng các sản phẩm gốm sứ nói riêng và gia dụng, nội thất nói chung là hướng tới chất lượng, kiểu dáng và hoa văn trang nhã nhưng sang trọng, tiện dụng, giá thành hợp lý. Chất liệu thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe vẫn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Minh Long I cho biết đây là lợi thế của thương hiệu khi ưu tiên chọn những nguyên liệu lành tính, hướng đến sức khỏe cộng đồng.

Minh Long I đã bày trí một số sản phẩm đặc trưng của 3 dòng Minh Long, Sứ dưỡng sinh HealthyCook, Ly's như bộ đồ ăn, bộ trà, nồi sứ dưỡng sinh, ly và hộp sứ dưỡng sinh, bộ phin cà phê Tử Sa Nâu… được thiết kế theo hai lối Âu và Á kết hợp, giúp khách hàng linh hoạt khi sử dụng.

Gian hàng các sản phẩm gốm sứ Việt tại triển lãm (Ảnh: Minh Long I).

Gian hàng ở khu vực Hall 12.1B52 là nơi trưng bày sản phẩm gốm sứ Minh Long - Ly's được thiết kế và trang trí hài hòa, đa dạng. Tất cả được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn châu Âu, công nghệ nung ở nhiệt độ cao, công nghệ vẽ màu trên sứ… đem đến vẻ đẹp tự nhiên, tạo ra bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Dòng Ly's chuyên dùng cho nhà hàng, khách sạn với những bộ sản phẩm được trưng bày tại hội chợ là Jasmine, Daisy, Gourmet, Harmony, Linea… trở thành thế mạnh và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các khách hàng trong và ngoài nước. Gastroline - bộ sản phẩm đoạt giải thưởng danh giá "Ý tưởng thiết kế sản phẩm xuất sắc" tại cuộc thi thiết kế quy mô và uy tín nhất toàn cầu Red Dot Design Award 2019 - cũng được giới thiệu với người thưởng lãm.

Dòng sản phẩm sứ dưỡng sinh HealthyCook (Ảnh: Minh Long I).

Gian hàng ở khu vực Hall 9.0E24 là nơi trưng bày Sứ dưỡng sinh HealthyCook (nồi, chảo, ấm nước…) với ba gam màu tươi mới phù hợp mọi gian bếp gồm xanh rêu, đỏ và xám.

Khách tham quan trực tiếp xem và thưởng thức các món ăn do đầu bếp của Minh Long I nấu bằng nồi sứ dưỡng sinh như luộc rau củ, trứng không cần nước mà thực phẩm vẫn chín đều, màu sắc đẹp, khi ăn ngọt và thơm; chiên chả giò ở nhiệt độ thấp (dưới 135 độ C) hơn nhiệt độ thông thường (trên 150 độ C).

Theo các thực khách, với nhiệt độ thấp cùng chất liệu sứ lành tính của sản phẩm, sẽ hạn chế thực phẩm sinh ra chất độc hại giúp cơ thể giảm lượng độc tố tích tụ, ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch, béo phì.

Khách tham quan thưởng thức món ăn do đầu bếp chế biến từ nồi sứ dưỡng sinh (Ảnh: Minh Long I).

Sự xuất hiện của sản phẩm Sứ dưỡng sinh HealthyCook đồng thời đem lại cho khách quốc tế trải nghiệm phong phú về ẩm thực Việt Nam. Hầu hết khách tham quan lần đầu thưởng thức món đều khen ngợi, bày tỏ sự thích thú khi trực tiếp nhìn đầu bếp chế biến món rau củ luộc không cần nước chỉ trong khoảng 8-10 phút. Thông tin chi tiết về sản phẩm, khách hàng truy cập website: minhlong.com