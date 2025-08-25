MIK Group tham gia Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đây sẽ là nơi tái hiện hành trình hơn một thập kỷ kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng và khẳng định khát vọng đồng hành cùng sự nghiệp kiến quốc của MIK Group.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển đất nước.

MIK Group hiện diện tại phân khu Khởi nghiệp kiến quốc với một không gian trưng bày giàu cảm xúc và trải nghiệm. Đồng hành cùng nhịp phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, MIK Group giới thiệu hành trình hơn một thập kỷ kiến tạo không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng và góp phần kiến thiết diện mạo đô thị.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã sẵn sàng cho sự kiện khai mạc Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc vào ngày 28/8 (Ảnh: MIK Group).

Để tái hiện chặng đường ấy, MIK Group mang đến bức tường lịch sử độc đáo với những dấu mốc và dự án tiêu biểu. Những cột mốc quan trọng cùng hình ảnh các dự án hiện lên sinh động như một dòng chảy ký ức, mang thông điệp “kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng” mà tập đoàn kiên trì theo đuổi.

Những trải nghiệm số hóa với công nghệ cảm biến chuyển động hiện đại được MIK Group áp dụng linh hoạt tại triển lãm. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể khám phá khu tiểu cảnh đầy màu sắc và lưu giữ khoảnh khắc với tiện ích chụp ảnh lấy ngay qua QR code.

Một góc phối cảnh không gian triển lãm của MIK Group (Ảnh: MIK Group).

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm, MIK Group sẽ đồng hành cùng Chương trình Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến 2/9. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, xã hội ý nghĩa, nhằm tôn vinh hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Sự hiện diện tại chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển đất nước là dịp để MIK Group nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời khẳng định niềm tự hào góp phần mang lại giá trị cho dân tộc qua các dự án bất động sản chất lượng cũng như cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển đô thị trong giai đoạn hội nhập.

Trong hơn thập kỷ xây dựng và phát triển, MIK Group luôn kiến tạo những dự án bất động sản đáng sống, hình thành cộng đồng văn minh, hiện đại theo triết lý “kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”.

Mỗi công trình không chỉ là chốn an cư mà còn góp phần thay đổi hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa và kinh tế - xã hội. Với tầm nhìn dài hạn, MIK Group kiên định sứ mệnh kiến tạo không gian sống hiện đại, chất lượng, đồng hành cùng khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.