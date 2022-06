Mercedes-Benz An Du tổ chức giải golf chuyên nghiệp cho khách hàng và đối tác

Giải đấu khởi tranh vào ngày 2/7/2022 tại sân Golf Tràng An Ninh Bình quy tụ đến hơn 140 golfers là những khách hàng và đối tác của An Du trên toàn quốc.

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe sang hàng đầu luôn chú trọng đầu tư tổ chức các giải golf chuyên nghiệp dành riêng cho khách hàng. Được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu của người yêu golf, giải đấu MercedesTrophy hàng năm thu hút gần 100.000 golf thủ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Những golfers dành chiến thắng tại An Du Golf Open Championship 2022 sẽ có cơ hội dành tấm vé góp mặt tại MercedesTrophy Việt Nam Final 2022 cũng như các giải Mercedes-Benz Trophy quốc tế với giải thưởng hấp dẫn.

Tại giải đấu lần này, An Du tài trợ giải Hole-in-one (HiO) dành cho những tay gậy xuất sắc với tổng giá trị các giải thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng bao gồm: 1 xe Mercedes-Benz E 200 Exclusive, 1 xe Mercedes-Benz C300 AMG CBU, 1 xe Mercedes-Benz GLC 200 cùng 12 cúp bảng A-B-C-Ladies, các giải kỹ thuật và nhiều quà tặng giá trị khác đến từ các nhà tài trợ…

"Tôi mới mua xe GLC 300 tại An Du và rất hài lòng với cách chăm sóc, tư vấn cũng như các dịch vụ của An Du. Với sự chuyên nghiệp như vậy, dù là lần đầu tổ chức nhưng tôi nghĩ giải golf lần này của An Du sẽ thành công. Là một người yêu thích và đang khám phá về bộ môn này, tôi cũng rất hy vọng sẽ nhận được vé mời từ An Du", anh Nguyễn Tấn Minh, một khách hàng ở Hà Nội chia sẻ.

Được mệnh danh là môn thể thao dành cho giới thượng lưu, golf ngày càng phát triển và được nhiều người thành đạt ưa chuộng tại Việt Nam. Không đơn thuần là một giải đấu, An Du hy vọng sẽ mang đến cơ hội để chinh phục, trải nghiệm, thư giãn, giao lưu cũng như khám phá các dòng xe Mercedes-Benz sang trọng nhất dành cho các golfers.

Dù đây là lần đầu tiên giải An Du Golf Open Championship 2022 được tổ chức, tuy nhiên với sự đầu tư nghiêm túc và bài bản, giải đấu lần này được mong chờ sẽ trở thành 1 trong những giải đấu mang đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm khó quên dành cho đối tác và khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng giá trị, những tấm vé góp mặt vào giải MercedesTrophy đẳng cấp quốc tế mà đây còn là một kỳ nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi hội tụ những vị khách có cùng đam mê đánh golf, yêu thích thương hiệu Mercedes-Benz nói chung và An Du nói riêng. An Du kỳ vọng An Du Golf Open Championship 2022 sẽ là sự kiện thường niên quy mô và chất lượng, tiếp tục nhận được sự yêu thích và quan tâm của các khách hàng và đối tác.

"Mercedes-Benz An Du là đại lý phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz Việt Nam tại miền Bắc và miền Trung, đã có 5 chi nhánh trên khắp cả nước tại các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang và mục tiêu mở rộng thị phần hơn nữa trong tương lai. Với sứ mệnh lấy khách hàng làm trung tâm, mong muốn mang đến cho họ những cảm xúc thăng hoa, những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp nhất, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, con người và giải golf lần này sẽ là một sự kiện minh chứng cho điều đó", bà Trần Thị Phương Mai - Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du cho biết.

An Du Golf Open Championship 2022 hứa hẹn những trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn và khó quên trên sân golf Tràng An Ninh Bình tuyệt đẹp.