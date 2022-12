Mega We care cùng nhà thuốc An Khang trao 500 suất quà tại Cần Thơ

Hành trình "Tâm an thân khang" được nhà thuốc An Khang khởi động từ tháng 7/2022, với mục tiêu mỗi tháng ghé đến một tỉnh thành trong vòng 18 tháng để thăm khám và phát thuốc miễn phí cho người dân. Đến nay, "Tâm an thân khang" đã đi được một phần ba chặng đường, đưa các bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như dịch vụ y tế, dược phẩm uy tín đến với hàng nghìn người dân tại 6 tỉnh thành, chủ yếu ở khu vực miền Nam.

Tới các địa phương, An Khang cùng các nhà tài trợ và đội ngũ y bác sĩ thực hiện các hoạt động thăm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân về các bệnh thường gặp như tai mũi họng, tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, xương khớp… Không chỉ thế, người dân còn được tặng nhiều phần quà khác như thực phẩm thiết yếu, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe…

Mega We care tiếp tục đồng hành cùng nhà thuốc An Khang đến thăm khám và gửi tặng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân Cần Thơ (Ảnh: Mega).

Tham gia tài trợ cho chương trình tháng 12 này, Mega với sự đồng hành của 2 nhãn hàng Vitacap và Giloba đã mang đến 500 phần quà là 500 hộp Vitacap, sản phẩm bổ sung 17 vitamin và khoáng chất gửi tặng đến người dân, với mong muốn phần nào giúp người dân phục hồi sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch.

Những phần quà được Mega và An Khang chuẩn bị cho bà con Cần Thơ (Ảnh: Mega).

Mega We care là công ty với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị và phân phối dược phẩm. Với định hướng phát triển lấy con người làm trọng tâm, hướng đến lợi ích của cộng đồng, Mega tham gia vào quá trình giúp nhiều người tiếp cận những sản phẩm mang tính an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Đơn cử, năm 2020, nhãn hàng Giloba thuộc công ty đã trao tặng nhiều phần quà thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu TPHCM. Giloba là sản phẩm với thành phần chiết xuất Ginkgo biloba được ứng dụng công nghệ Phytosome theo tiêu chuẩn Ý, giúp cải thiện suy tuần hoàn não với các biểu hiện chức năng như nhức đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Nói về lý do lựa chọn hỗ trợ và đồng hành cùng "Tâm an thân khang" trong liên tiếp 2 đợt khám vừa qua, đại diện Mega We care chia sẻ: "Hành trình mà An Khang đang thực hiện có cùng một mục tiêu với định vị thương hiệu của Mega We Care là nhằm đem lại cho cộng đồng một cuộc sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày".

Phía nhãn hàng cũng cho biết thêm đây là một chương trình ý nghĩa với cộng đồng bởi không ít người dân gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận y tế cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thậm chí, có người còn mang tâm lý né tránh việc đi khám chữa bệnh, phần vì lo ngại chi phí đắt đỏ, phần vì gặp khó khăn trong việc di chuyển vì đường xa hoặc không có phương tiện.

Bà Anh Tư, 72 tuổi chia sẻ: "Mấy ngày nay trời lạnh nên hay bị nhức người, bình thường cứ ráng vài bữa nó hết, mà trên ủy ban báo có chương trình khám bệnh phát thuốc ở gần nhà nên mới tranh thủ đến khám. Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa vì bà con được chăm lo sức khỏe, rồi còn có quà mang về nữa".

Đợt thăm khám ở Cần Thơ vào ngày 10/12 vừa qua cũng đã khép lại một năm 2022 ý nghĩa của cả Mega We care và "Tâm an thân khang" (Ảnh Mega).

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinacap số 1573/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 18/5/2020. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giloba 80 số 00773/2019/ATTP-XNQC và 00774/2019/ATTP-XNQC, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 9/5/2019. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.