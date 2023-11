Masan Consumer Holdings đạt chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc"

Phương pháp luận của GPTW sử dụng khảo sát chỉ số tin cậy (Trust Index©) để đánh giá môi trường làm việc dựa trên mô hình đã được phát triển và tinh chỉnh hơn 30 năm qua, với 5 khía cạnh được tập trung khai thác là Tin cậy (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Tự hào (Pride) và Gắn bó (Camaraderie).

Khảo sát đã nhận được sự tham gia của hơn 3.000 nhân viên MCH đang làm việc tại hơn 20 văn phòng và nhà máy trên cả nước. Theo đó, 85% nhân viên cho rằng Masan Consumer Holdings là nơi làm việc xuất sắc. Bên cạnh đó, 89% nhân viên cảm thấy được chào đón khi gia nhập gia đình MCH.

Không gian làm việc hiện đại và truyền cảm hứng của Masan Consumer Holdings (Ảnh: MCH).

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 92% nhân viên nhận được sự đãi ngộ công bằng bất kể giới tính và sắc tộc. Đây là những con số có ý nghĩa đối với nỗ lực không ngừng nghỉ của MCH trong việc thúc đẩy tinh thần đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) tại môi trường làm việc, đại diện MCH cho hay.

92% nhân viên MCH cho rằng ban lãnh đạo luôn đề cao tính trung thực và đạo đức trong kinh doanh. Đây chỉ là một trong nhiều nhận định tích cực về ban lãnh đạo công ty, nhận được tỷ lệ tán thành cao. Điều này cho thấy niềm tin vững chắc của tập thể nhân viên MCH vào năng lực lãnh đạo, chuyên môn cũng như các quyết định của các cấp quản lý.

Môi trường làm việc của Masan Consumer Holdings luôn đề cao tính sáng tạo (Ảnh: MCH).

Bên cạnh việc thu hút và xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh và chuyên nghiệp, MCH cũng tập trung xây dựng chiến lược khen thưởng hấp dẫn và phù hợp, đảm bảo tạo cơ hội cho mỗi cá nhân có điều kiện được đầu tư cho tương lai của mình cũng như xây dựng hệ thống quản trị nhân sự thân thiện và hiệu quả, từ đó giúp nhân viên tối ưu năng lực và tiềm năng cá nhân.

Masan Consumer Holdings thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên (Ảnh: MCH).

Bà Phạm Thị Quý Hiền, Giám đốc Nhân sự của Masan Consumer Holdings, chia sẻ: "Với môi trường làm việc hiện đại và truyền cảm hứng, chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi nhân viên có trải nghiệm tốt khi gia nhập và làm việc tại công ty. Hành trình phụng sự người tiêu dùng của chúng tôi không thể thiếu sự đồng hành của một đội ngũ nhân sự tài năng và khát vọng. Và chắc chắn rằng, Masan Consumer Holdings chính là nơi để nhân tài hội tụ và tỏa sáng".

Đại diện MCH cho biết chứng nhận Great Place to Work® chính là minh chứng cho những nỗ lực của MCH để không ngừng nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng văn hóa chiến thắng, đam mê phụng sự người tiêu dùng. Sự ghi nhận từ GPTW® còn là động lực để ban lãnh đạo cũng như tập thể nhân viên tiếp tục hành trình đưa MCH thành nơi có môi trường làm việc xuất sắc không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm ra thế giới.

Nhân viên Masan Consumer Holdings đón chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc - Great Place To Work (Ảnh: MCH).

Masan Consumer Holdings là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt Nam. Công ty sản xuất và phân phối nhiều loại sản phẩm thực phẩm và đồ uống, bao gồm nước tương, nước mắm, nước chấm, tương ớt, mì ăn liền, cháo ăn liền, cà phê hòa tan, ngũ cốc ăn liền, đồ uống đóng chai và bia.

Công ty đã phát triển danh mục sản phẩm, đội ngũ bán hàng và các kênh phân phối trong nước để thiết lập vị trí hàng đầu trong thị trường sản phẩm thực phẩm và đồ uống có thương hiệu của Việt Nam.

Những thương hiệu chủ chốt của Masan Consumer Holdings bao gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafé BH, Wake-Up 247, Vĩnh Hảo, Quang Hanh, Faith, Sư Tử Trắng và Red Ruby.

Great Place to Work® là tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu dữ liệu và chứng nhận văn hóa doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Great Place to Work® là giúp cho mọi nơi làm việc đều trở thành "Nơi làm việc tuyệt vời, dành cho tất cả mọi người" (Great Place to Work® For All™). Chứng nhận nơi làm việc xuất sắc (Great Place To Work® Certification™) là sự công nhận đặc biệt dành cho các công ty ưu tiên tạo ra trải nghiệm xuất sắc cho nhân viên tại hơn 60 quốc gia.

Website: https://www.greatplacetowork.com/