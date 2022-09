Mang golf về nhà - đam mê được thỏa mãn ở Sunneva Island

Golf - "Quyền lực mềm" của giới thượng lưu

Theo Tạp chí Forbes, những CEO thường xuyên chơi golf được trả lương trung bình cao hơn 17% so với những người không chơi; 90% trong số 500 CEO của Fortune chơi golf và 80% giám đốc điều hành cho rằng, chơi golf giúp họ thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới.

Giới tinh hoa chọn golf là môn thể thao vừa thư giãn vừa để giao lưu cộng đồng thượng lưu (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Nói về "quyền lực mềm" mà golf mang lại có thể nhắc tới ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ, người đã dành nhiều đam mê vào bộ môn golf. Năm 2017, trong lịch trình chuyến công du châu Á, người đứng đầu Nhà Trắng bấy giờ đã dành thời gian chơi golf với ông Shinzo Abe, cựu Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Donald Trump vừa chơi golf, vừa bàn chuyện công việc và xây dựng mối quan hệ với các đồng minh, đối tác hay chính trị gia, nguyên thủ các nước.

Giới thượng lưu sẵn sàng chi tới 21,2 triệu USD (tương đương 466 tỷ đồng) để chơi và sử dụng các dịch vụ tại khu dinh thự Casbah Cove, thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ nổi tiếng Bighorn Golf Club, tọa lạc tại khu Palm Desert, California.

Sức hấp dẫn của môn thể thao "quý tộc" nằm ở lợi ích golf mang lại cho người chơi về sức khỏe và mở ra những mối quan hệ giao thương, bằng hữu cùng đẳng cấp..

Sở hữu sân golf tại gia - xu hướng của giới siêu giàu

Bên cạnh việc đi hàng nghìn km để trải nghiệm các sân golf hàng đầu thế giới, giới thượng lưu còn sẵn sàng chi trả hàng triệu đô để gia nhập các câu lạc bộ golf giới hạn số lượng. Sở hữu sân golf riêng tại nhà cũng giúp thể hiện vị thế của tầng lớp tinh hoa này.

Bất động sản cao cấp gắn liền với golf mang tới giá trị vượt trội (Ảnh: Shutterstock)

Theo đó, tỷ phú Donald Trump đã sở hữu tới 15 sân golf ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông cũng như sân golf riêng tại các biệt thự của mình. Tỷ phú Bill Gates cũng thiết kế sân golf hướng hồ ngay ở căn biệt thự rộng hơn 6.000 m2 tại Medina, Washington.

Với những hòn đảo được xây dựng để trở thành chốn an cư, nghỉ dưỡng biệt lập của cộng đồng tinh hoa như đảo Fisher trên vịnh Biscayne, mỗi căn hộ có giá trị từ 2 đến 40 triệu đô la Mỹ. Sân golf 9 lỗ cũng là một trong những quyền lợi dành riêng cho giới thượng lưu tại đây, cùng bến du thuyền, các nhà hàng và khách sạn 5 sao.

Ở Việt Nam, thị trường golf có tiềm năng phát triển vượt bậc. Năm 2021, Việt Nam đã vượt qua các ứng cử viên khác đạt danh hiệu "Điểm đến golf tốt nhất châu Á" (Asia's Best Golf Destination 2021) và "Điểm đến golf tốt nhất thế giới" (World's Best Golf Destination 2021) do World Golf Awards - WGA bình chọn.

Các dự án bất động sản gắn với sân golf, khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ golf cao cấp được xây dựng ngày một nhiều. Cùng với đó, các đô thị đảo sang trọng tựa như Fisher của vịnh Biscayne với sân golf riêng và nhiều tiện ích 5 sao cũng dần xuất hiện, hứa hẹn là điểm đến tiềm năng dành cho giới thượng lưu Việt. Theo đó, đảo Ánh Dương - Sunneva Island tại Đà Nẵng là một ví dụ.

Golf tại gia - quyền lợi dành riêng cho cư dân tinh hoa

Sở hữu địa thế nằm giữa bốn bề sông nước, bên kia là núi Ngũ Hành Sơn, không xa là biển cả, khu tập golf tại Sunneva Island được thiết kế sàn tập nằm bên mặt hồ để cư dân thỏa sức thực hiện các cú "swing" tuyệt đẹp.

Phối cảnh dự án Sunneva Island được bao quanh bởi bốn mặt đều là nước (Ảnh: Sun Property).

Theo chủ đầu tư, hệ thống phao nổi, bia, lưới để hứng bóng golf được bố trí hợp lý trên mặt nước không làm ảnh hưởng tới cảnh quan tự nhiên. Bên cạnh đó, không gian mặt nước rộng lớn tại Sunneva Island sẽ mang tới những trải nghiệm khoáng đạt cho golfer.

Cư dân Sunneva Island khi sử dụng sân tập golf còn được trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích khác ngay trong nội khu. Kết thúc những cú "swing" mạnh mẽ, cư dân có thể cùng bạn bè, đối tác trao đổi công việc tại không gian clubhouse, nhà hàng sang trọng, thưởng thức những món ăn thượng hạng.

Song hành cùng sân tập golf mặt nước, chủ nhân tinh hoa của Sunneva Island sẽ thỏa sức trải nghiệm chuỗi 50 tiện ích cao cấp cùng cảnh quan thiên nhiên trên đảo, quy mô lên tới 16 ha trên tổng thể 26 ha toàn dự án, bao gồm bến du thuyền, bể bơi vô cực, clubhouse sang trọng, hay khu thể thao ngoài trời đa năng… Bên cạnh đó, hệ thống cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ gồm 5 ha công viên cây xanh đậm chất miền nhiệt đới ven sông, 2,2 km đường bộ vòng quanh đảo với không gian xanh.

Sunneva Island được quản lý, vận hành bài bản, chuyên nghiệp bởi Sun Property Management - thương hiệu quản lý khu đô thị của Sun Property, hứa hẹn tạo nên một đô thị khép kín an toàn, đáng sống, được chăm chút tỉ mỉ.

Như những khu nghỉ dưỡng sân golf triệu đô trên thế giới, Sunneva Island kỳ vọng mỗi ngày trôi qua tại đảo Ánh Dương đều là một kỳ nghỉ thượng lưu bên sông.