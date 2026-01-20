Magicwave và Tập đoàn KAO ký kết hợp tác chiến lược

Sự hợp tác giữa Magicwave và Kao Corporation không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà là sự giao thoa giữa hai triết lý kinh doanh lấy lợi ích người tiêu dùng làm trọng tâm.

Ông Đặng Việt Bách, Chủ tịch HĐQT Magicwave chia sẻ, việc hợp tác với Kao Corporation để phân phối dòng sản phẩm Merries là minh chứng cho cam kết mang những sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế đến với gia đình Việt (Ảnh: Magicwave).

Nhân sự kiện này, ông Đặng Việt Bách, Chủ tịch HĐQT Magicwave, chia sẻ: "Magicwave không ngừng nỗ lực kết nối thương mại hóa toàn cầu, đem những sản phẩm có chất lượng tốt, công nghệ hiện đại đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Việc hợp tác với Kao Corporation để phân phối dòng sản phẩm Merries là minh chứng cho cam kết của Magicwave trong việc mang những sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế đến với gia đình Việt.

Chúng tôi tin rằng, sự am hiểu thị trường bản địa của Magicwave kết hợp với tinh hoa công nghệ từ Nhật Bản của Tập đoàn Kao sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cao hơn trong việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam".

Đại diện Magicwave và Kao Corporation thiết lập quan hệ chiến lược mang sản phẩm Merries đến thị trường Việt Nam (Ảnh: Magicwave).

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries là sản phẩm dịu nhẹ và chất lượng. Được phát triển trên nền tảng khoa học chuyên sâu về đặc tính làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, Merries sở hữu những ưu điểm đột phá như: Độ thông thoáng vượt trội với công nghệ màng đáy thoáng khí hơn 5 tỷ lỗ thoát khí siêu nhỏ giúp da bé luôn khô thoáng, ngăn ngừa tình trạng hăm tã hiệu quả ngay cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Merries là sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế, được Magicwave và Kao Corporation hợp tác phân phối tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Magicwave).

Bề mặt êm ái, điểm nhấn của tã dán và tã quần Merries là bề mặt tiếp xúc dạng sóng 3D mềm mại, giúp giảm diện tích tiếp xúc giữa da bé và bề mặt tã, bảo vệ làn da non nớt của bé khỏi các kích ứng cơ học.

Khả năng thấm hút tốt nhờ lõi thấm hút cấu trúc khối thấm hút nhanh chóng khóa chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược, mang lại cho bé giấc ngủ ngon và sự thoải mái suốt ngày dài.

Thiết kế thông minh cùng hệ thống thun co giãn linh hoạt theo từng chuyển động của bé, hạn chế để lại vết hằn nhưng vẫn ôm khít, chống tràn hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, Magicwave và Kao Corporation cam kết tiếp tục đầu tư vào hệ thống cung ứng và truyền thông giá trị sản phẩm (Ảnh: Magicwave).

Sự hiện diện của tã dán và tã quần Merries thông qua hệ thống phân phối chính ngạch của Magicwave sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng.

Trong giai đoạn tới, Magicwave và Kao Corporation cam kết tiếp tục đầu tư vào hệ thống cung ứng và truyền thông giá trị sản phẩm. Hai bên sẽ tập trung xây dựng các chương trình trải nghiệm khách hàng, cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ em an toàn, chuẩn khoa học thông qua từng sản phẩm.

Tã bỉm Merries giúp bé thoải mái suốt ngày dài (Ảnh: Magicwave).

Sự hợp tác này không chỉ là một hợp tác kinh doanh thông thường mà còn là sự cụ thể hóa tôn chỉ “Phát triển kinh doanh chính là kiến tạo nên giá trị cuộc sống cao đẹp” của Magicwave, góp phần tích cực cho sự phát triển của thị trường sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc, đem đến giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng.

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries chính hãng do Magicwave phân phối hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, các chuỗi mẹ và bé và nhiều shop bán lẻ trên toàn quốc, ngoại trừ một số chuỗi nhất định.

Thành lập và phát triển với lịch sử hơn 25 năm, Magicwave đã khẳng định vị thế là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và các sản phẩm chăm sóc gia đình.

Magicwave có hệ thống phân phối chuyên nghiệp tại các siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, các hệ thống nhà thuốc lớn, cùng nhiều nghìn điểm bán lẻ trên khắp các tỉnh thành.

Magicwave sở hữu kho dữ liệu và sự thấu hiểu sâu sắc về thói quen, nhu cầu cũng như tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam, là đơn vị tiên phong trong đầu tư và nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

Bộ phận Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave)

Địa chỉ: Số 26/26 đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Đinh, Hà Nội

Hotline: 1800 6019

Website: https://magicwave.com.vn/

Email: support@magicwave.com.vn