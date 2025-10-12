Mách nước cách đầu tư "mỏ ngầm" bạc, bạch kim và palladium

Khi nỗi lo lạm phát dai dẳng và thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro bất ngờ, giới đầu tư thường tìm kiếm một kênh trú ẩn an toàn, có khả năng giữ giá trị và thậm chí là bứt phá.

Bên cạnh đầu tư vàng, một xu hướng âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra, đó là nhà đầu tư chuyên nghiệp đang chuyển dịch sự chú ý sang bạc, bạch kim và palladium

"Tam giác vàng" mới của giới đầu tư

Eric Croak, Chủ tịch Croak Capital, mô tả bạc, bạch kim và palladium như một "tam giác phi tương quan". Điều này có nghĩa là chúng thường biến động khác pha so với các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Khi thị trường chứng khoán chao đảo, những kim loại này có thể là chiếc "phao cứu sinh".

Croak khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét phân bổ khoảng 3-5% danh mục cho nhóm kim loại này nếu họ đã có sẵn các kênh đầu tư cơ bản. Nhưng không thể đánh đồng cả ba vì mỗi kim loại là một câu chuyện riêng với những rủi ro và tiềm năng độc nhất.

Nếu vàng gần như chỉ phục vụ nhu cầu trang sức và tài chính, thì giá trị của bạc, bạch kim và palladium lại được định hình bởi dòng chảy của kinh tế sản xuất (Minh họa: Yahoo Finance).

Bạc

Vừa là kim loại đầu tư, vừa là nguyên liệu công nghiệp không thể thiếu, bạc hiện diện trong các thiết bị điện tử, tấm pin mặt trời và linh kiện ô tô. Chính vì vai trò kép này, giá bạc không chỉ bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường mà còn phụ thuộc lớn vào nhu cầu sản xuất toàn cầu.

Tuy nhiên, nhược điểm của bạc là tính thanh khoản thấp hơn và biến động giá mạnh hơn vàng, khiến việc bán ra nhanh chóng trở nên khó khăn hơn.

Bạch kim

Hiếm hơn cả vàng và bạc, bạch kim nổi tiếng với vai trò trong ngành trang sức và sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác cho ô tô, giúp giảm khí thải độc hại.

Với nguồn cung hạn chế, chủ yếu đến từ Nam Phi, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể khiến giá bạch kim biến động mạnh. Eric Croak nhận định bạch kim là một khoản đầu tư "ổn định và ít được chú ý", có tiềm năng dài hạn gắn liền với xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Palladium

Cùng họ với bạch kim nhưng còn hiếm hơn, palladium có khả năng chịu nhiệt vượt trội. Nó cũng là thành phần cốt lõi trong bộ chuyển đổi xúc tác. Giá palladium phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ngành công nghiệp ô tô và rất nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị.

Đây là kim loại có mức độ biến động lớn nhất trong bộ ba kim loại "mỏ ngầm" được kể, với thanh khoản thấp hơn bạch kim. Vì vậy, Croak xem đây là một lựa chọn đầu tư ngắn hạn, rủi ro cao dành cho những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, những người "đủ kiên cường để chịu đựng biến động".

Chọn "cuốc xẻng" phù hợp để khai mỏ

Để đầu tư vào những kim loại này, nhà đầu tư có 2 con đường chính, đó là kỹ thuật số hoặc sở hữu vật chất.

Đầu tư kỹ thuật số (gián tiếp): Hình thức này khá hiện đại và tiện lợi, bao gồm các quỹ hoán đổi danh mục ETF cho phép bạn đầu tư vào một hoặc nhiều kim loại cùng lúc, cổ phiếu khai thác - đầu tư vào các công ty khai mỏ như Hecla Mining Company (chuyên về bạc) hoặc Sibanye-Stillwater (khai thác cả bạch kim, palladium và vàng) để hưởng lợi từ giá kim loại và hợp đồng tương lai - dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với đòn bẩy cao và rủi ro lớn.

Sở hữu vật chất (trực tiếp): Con đường truyền thống này bao gồm việc mua kim loại dưới dạng thỏi, xu hoặc trang sức. Ưu điểm lớn nhất là loại bỏ rủi ro từ bên thứ ba. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với chi phí lưu trữ, bảo hiểm và rủi ro trộm cắp, cũng như khó bán ra nhanh chóng với giá tốt khi thị trường biến động.

Tích sản dài hạn hay lướt sóng ngắn hạn?

Mục tiêu đầu tư sẽ quyết định cách bạn tiếp cận "mỏ ngầm" này.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự đa dạng hóa và một hàng rào chống lạm phát, việc phân bổ một phần nhỏ danh mục (3-5%) vào bạc và bạch kim là một chiến lược hợp lý. Tương quan thấp của chúng với thị trường chứng khoán mang lại sự cân bằng cần thiết, đặc biệt trong các giai đoạn kinh tế bất ổn.

Ngược lại, giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là với palladium, được cho là một cuộc chơi mạo hiểm. Việc đầu tư đòi hỏi người đầu tư cần thực sự am hiểu sâu sắc về thị trường, có khả năng chấp nhận rủi ro cao và tâm lý vững vàng. Lợi nhuận có thể rất lớn, nhưng thua lỗ cũng có thể xảy ra nhanh chóng.

Vượt ra khỏi cái bóng của vàng, thế giới kim loại quý còn rất nhiều lựa chọn hấp dẫn. Bạc, bạch kim và palladium không chỉ là những tài sản phòng thủ, mà còn là cánh cửa để đầu tư vào tương lai của ngành công nghiệp và công nghệ.

Hiểu rõ bản chất, tiềm năng và rủi ro của từng loại sẽ là la bàn giúp nhà đầu tư khai thác thành công những "mỏ ngầm" đầy giá trị này.