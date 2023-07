Lũy kế 6 tháng, PNJ lãi hơn 1.000 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch lợi nhuận

Báo cáo kinh doanh quý II/2023 của PNJ công bố cho biết doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 6.663 tỷ đồng và 335 tỷ đồng.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.459 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.083 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 55,9% kế hoạch lợi nhuận năm trước bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất lợi.

PNJ hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất lợi (Ảnh: Trọng Ngọc).

Đánh giá về hoạt động kinh doanh của từng kênh, đại diện PNJ cho biết: "Doanh thu trang sức bán lẻ 6 tháng đầu năm 2023 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2022 do chịu tác động bất lợi từ thị trường. Tuy nhiên, nhờ vào việc đưa ra các chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả, PNJ vẫn kiểm soát được mức giảm doanh thu trang sức bán lẻ thấp hơn so mức giảm của thị trường chung.

Bên cạnh đó, do sức mua mặt hàng trang sức nội địa và đơn đặt hàng từ khách hàng doanh nghiệp có phần sụt giảm, doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng đầu năm giảm 30,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, kênh sỉ vẫn tiếp tục phát triển về số lượng khách hàng mới. Doanh thu vàng 24K trong 6 tháng đầu năm chỉ giảm nhẹ 1,1%".

Khách hàng mua sắm và trải nghiệm tại cửa hàng PNJ (Ảnh: Trọng Ngọc).

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình 6 tháng năm 2023 đạt 18,9% (cao hơn mức 17,6% cùng kỳ năm 2022), nằm trong vùng biên lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Tổng chi phí hoạt động 6 tháng năm 2023 giảm 2,6% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ mức 54,6% năm 2022 lên mức 54,9% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát và sự thu hẹp của doanh thu.

Về kế hoạch sắp tới, đại diện PNJ chia sẻ: "PNJ sẽ liên tục theo dõi những biến động của thị trường để đưa ra những kịch bản cụ thể. Song song đó, công ty sẽ cải tiến tối ưu hóa vận hành. PNJ sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược dài hạn trong việc mở mới cửa hàng, cải thiện mạng lưới phân phối, gia tăng mức độ chính xác của việc triển khai các chương trình marketing".

Trong tháng 6/2023, PNJ có mặt trong top 50 "Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2023" và đồng thời là "Doanh nghiệp bền vững của năm", giải thưởng CSA 2023 do báo Nhịp cầu đầu tư tổ chức. PNJ cũng là nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất được Retail Asia vinh danh giải thưởng "Sáng kiến tiếp thị bán lẻ của năm".

PNJ có mặt trong top 50 "Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2023" (Ảnh: Trọng Ngọc).

Tính đến cuối tháng 6/2023, hệ thống PNJ có 381 điểm bán độc lập bao gồm 360 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.