Lực đẩy từ giao dịch lên đến 500 triệu USD với Bain Capital dẫn đầu đến Masan

Thanh khoản dồi dào

Ngày 2/10, Công ty cổ phần tập đoàn Masan (Masan) công bố Bain Capital - quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.

Các nhà đầu tư khác cùng Bain Capital cũng đang đặt vấn đề đàm phán với Masan, và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của công ty cũng như điều kiện thị trường, Masan cho biết có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Masan kỳ vọng giao dịch hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5 lần một cách ổn định lâu dài.

Tăng tốc nền tảng bán lẻ WinCommerce được xác định là một trong ba xu hướng tăng trưởng bền vững của Masan trong tương lai (Ảnh: MSN).

Với vị thế dẫn đầu thị trường tiêu dùng Việt Nam, Masan đã và đang chuyển đổi từ một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thương hiệu trở thành một tập đoàn sở hữu nền tảng tiêu dùng bán lẻ, hướng đến những tăng trưởng tiềm năng xuyên suốt chuỗi giá trị tiêu dùng.

Theo đại diện Masan, tập đoàn đã nhận diện rõ 3 xu hướng tăng trưởng bền vững trong tương lai là cao cấp hóa sản phẩm cùng những phát kiến, đổi mới, đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trọng tâm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh của Masan Consumer Holdings; dịch chuyển từ sản phẩm không có thương hiệu sang sản phẩm thịt có thương hiệu với chất lượng cao hơn, do Masan MEATLife cung cấp; chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại, được tăng tốc nhờ nền tảng bán lẻ WinCommerce.

Các giao dịch dự kiến có tổng giá trị lên đến 500 triệu USD do Bain Captial dẫn đầu sẽ là nguồn lực dồi dào hỗ trợ tập đoàn này nâng cao vị thế tài chính, tối ưu hóa bảng cân đối kế toán cũng như mở rộng đầu tư trong tương lai.

Kỳ vọng kinh doanh tích cực nhờ tối ưu nền tảng tiêu dùng bán lẻ

Bất chấp các thách thức thị trường trong và ngoài nước, các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt trong hai quý đầu năm 2023.

Tổng doanh thu của Masan đạt 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với mức 36.023 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của The CrownX (TCX), nền tảng tích hợp dành cho ngành tiêu dùng và bán lẻ của Masan, bao gồm WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH), đã ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 38,8% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào sự ổn định của lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng.

Masan hiện cũng sở hữu với hệ thống bán lẻ hiện đại hơn 3.500 điểm bán trên khắp Việt Nam, giúp tập đoàn có thể tận dụng cơ hội từ xu hướng tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và đặc điểm dân cư trẻ tại Việt Nam.

Từ năm 2022 đến năm 2040, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến là 7,7%. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, sự bùng nổ của tầng lớp người tiêu dùng với thu nhập ngày càng cao hơn, nhu cầu đa dạng hơn, vượt khỏi những nhu cầu cơ bản, hướng đến trải nghiệm về phong cách sống và tài chính.

Những thay đổi về mô hình kinh doanh cũng như đầu tư vào nhóm sản phẩm cốt lõi của Masan cho thấy tập đoàn đang đi theo đúng mục tiêu "lấy khách hàng làm trung tâm", biến mọi điểm chạm với người tiêu dùng thành "one-stop shop".

Chương trình Hội viên WIN, nền tảng trung tâm của Masan giúp tạo cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng đã đạt 7 triệu hội viên. Đơn vị đặt mục tiêu nâng con số này lên 10 triệu vào cuối năm nay, 30 triệu vào năm 2025 không chỉ là nền tảng giúp Masan phục vụ người tiêu dùng Việt Nam tốt hơn bằng những sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa, mà còn đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Masan đặt mục tiêu trở thành nhân tố mang lại lợi nhuận gia tăng gấp nhiều lần trong "thời điểm vàng" của câu chuyện tiêu dùng tại Việt Nam (Ảnh: Masan).

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán BSC, EBITDA dự kiến năm 2023 của MSN là 12.055 tỷ đồng, trong khi năm 2024 sẽ đạt khoảng 14.198 tỷ đồng. Kỳ vọng biên lợi nhuận sau thuế của năm 2024 cho MSN được cho là sẽ tăng do nhu cầu tiêu dùng phục hồi và áp lực lãi suất giảm.

Cũng theo báo cáo này, thị giá của MSN có thể tăng thêm 16,7% so với mức đáy ngày 27/9 trong thời gian ngắn tới, đạt 85.800 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, nếu xét đến kỳ vọng giá lên tới 102.000 đồng/cổ phiếu MSN cho thời điểm trong năm2024 do JPMorgan đưa vào tháng 7/2023 thì tiềm năng tăng giá của cổ phiếu này lên đến hơn 30% (so với giá đóng cửa ngày 5/10 ở mức 72.800 đồng/cổ phiếu).

Ông Danny Le, Tổng Giám đốc của Masan Group cho biết: "Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng gặp nhiều thách thức, Masan vẫn liên tục đầu tư vào nền tảng sẵn có và không ngừng thực hiện những đổi mới mang tính đột phá để luôn ở vị thế sẵn sàng khi thị trường tiêu dùng phục hồi. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành nhân tố mang lại lợi nhuận gia tăng gấp nhiều lần trong thời điểm vàng của câu chuyện tiêu dùng tại Việt Nam".

Theo ông Danny Le, Masan đã không ngừng triển khai các sáng kiến, đầu tư lấy người tiêu dùng làm trọng tâm để đạt được 80% thị phần chi tiêu của người tiêu dùng. "Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Bain Capital để thúc đẩy tầm nhìn này, trở thành nền tảng đáp ứng vạn nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng", vị này chia sẻ.