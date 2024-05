LPBank đạt xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng "Ổn định"

Ngày 8/5, VIS Rating - công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Việt Nam, được thành lập bởi Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's và các tổ chức tài chính trong nước đã công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn đối với LPBank ở mức A+ với triển vọng "Ổn định".

Theo đó, VIS Rating đánh giá chất lượng tài sản của LPBank ở mức tốt nhờ khả năng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu. Trong vòng 3 năm trở lại đây, tỷ lệ nợ xấu của LPBank luôn giữ ở mức thấp so với trung bình ngành, trong khi đó, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đảm bảo nợ xấu bình quân luôn ở mức cao hơn so với trung bình ngành.

Trụ sở chính LPBank 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đánh giá tích cực của VIS Rating cho thấy khả năng sinh lời của LPBank ở mức tốt, phản ánh sự cải thiện trong hiệu quả hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa trong chi phí hoạt động, cũng như kỳ vọng của VIS Rating về sự ổn định của khả năng sinh lời trong vòng 12-18 tháng tới.

Trong 5 năm vừa qua, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của LPBank cải thiện đáng kể, đạt mức cao hơn trung bình ngành vào cuối năm 2023, chủ yếu từ việc cơ cấu và hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới, tối ưu chi phí vốn và tăng cường số hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thực hiện nhằm tăng năng suất lao động.

An toàn vốn của LPBank được VIS Rating định vị ở mức tốt nhờ mức vốn cấp 1 (Tier 1 Capital hay vốn lõi bao gồm vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại) cao hơn nhờ các đợt tăng vốn gần đây. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của LPBank duy trì cao hơn mức trung bình ngành năm 2023. VIS Rating kỳ vọng an toàn vốn của LPBank sẽ ổn định trong vòng 12-18 tháng tới nhờ sự ổn định trong khả năng tạo vốn nội bộ từ lợi nhuận giữ lại để hỗ trợ tăng trưởng tài sản.

VIS Rating đánh giá triển vọng xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn của LPBank là "Ổn định", cho thấy hồ sơ tín nhiệm của LPBank sẽ duy trì an toàn trong 12-18 tháng tới.

Trước đó, vào tháng 8/2023, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service (Moody's) tiếp tục giữ nguyên xếp hạng Nhà phát hành dài hạn/Tiền gửi (bằng nội tệ/ngoại tệ) dài hạn của LPBank ở mức B1, triển vọng "Ổn định". Ngoài ra, tiêu chí Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ/ngoại tệ và tiêu chí Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của LPBank cũng được Moody's giữ nguyên xếp hạng Ba3. Việc duy trì các xếp hạng của LPBank cho thấy kỳ vọng của Moody's đối với hoạt động của LPBank, bao gồm các chỉ số về vốn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và tình hình thanh khoản luôn an toàn, hiệu quả.

LPBank nằm trong "Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu" và là một trong 14 ngân hàng Việt Nam thuộc nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng nhất hệ thống năm 2024. Trong giai đoạn 2024 - 2028, LPBank thực hiện chiến lược thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện, phát triển bền vững và thận trọng trong hoạt động kinh doanh, linh hoạt trong thiết kế ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, cổ đông và đối tác.