LOTTE Mart Việt Nam: ESG không chỉ đáp ứng tiêu chí, mà còn tạo thay đổi thực tế

Những năm gần đây, ESG đã dịch chuyển nhanh trong cách tiếp cận của cộng đồng doanh nghiệp. Từ một khái niệm còn mới mẻ, ESG ngày càng trở thành tiêu chuẩn chịu sự giám sát chặt chẽ từ nhà đầu tư, đối tác, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ - nơi doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với thị trường mỗi ngày - áp lực này càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, việc LOTTE Mart Việt Nam được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 được nhìn nhận như sự ghi nhận cho một quá trình triển khai ESG mang tính liên tục và nhất quán.

Chia sẻ về cảm xúc khi doanh nghiệp được vinh danh, ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE Mart Việt Nam, cho biết: “Bên cạnh niềm tự hào, chúng tôi cảm thấy vô cùng trân trọng và mang thêm trách nhiệm lớn.

Khi ESG không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành chuẩn mực bắt buộc, sự ghi nhận này cho thấy hướng đi của LOTTE Mart Việt Nam là đúng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho chặng đường phía trước”.

Đưa ESG xuống từng khâu trong chuỗi bán lẻ

Khác với cách tiếp cận mang tính tuyên ngôn, LOTTE Mart Việt Nam lựa chọn đưa ESG xuống cấp độ vận hành. Với đặc thù là doanh nghiệp bán lẻ có mạng lưới siêu thị rộng và chuỗi cung ứng nhiều tầng, ESG được gắn trực tiếp với các hoạt động hằng ngày như lựa chọn nhà cung cấp, quản lý năng lượng, kiểm soát rác thải, an toàn sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Shin JuBack, điểm mà doanh nghiệp tự tin nhất trong quá trình thực thi ESG là tính nhất quán và khả năng triển khai ở cấp độ vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở cam kết hay báo cáo.

“ESG tại LOTTE Mart Việt Nam được tích hợp xuyên suốt từ chiến lược, chuỗi cung ứng đến hoạt động tại từng siêu thị, với những kết quả có thể đo lường được”, Tổng giám đốc LOTTE Mart Việt Nam nói.

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE Mart Việt Nam (Ảnh: LOTTE Mart Việt Nam).

Theo đó, ở trụ cột môi trường, doanh nghiệp tập trung kiểm soát và cải tiến các tiêu chuẩn ESG đối với nhà cung cấp – mắt xích được xem là then chốt trong chuỗi giá trị bán lẻ.

Song song, việc thúc đẩy tiêu dùng bền vững được triển khai thông qua danh mục sản phẩm, bao bì và các hoạt động tại điểm bán, hướng tới thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng.

Cách tiếp cận này phản ánh vai trò đặc thù của doanh nghiệp bán lẻ trong thực hành ESG: không chỉ “xanh hóa” nội bộ, mà còn tạo tác động lan tỏa tới toàn bộ chuỗi cung ứng và người tiêu dùng cuối.

Ở trụ cột xã hội, LOTTE Mart Việt Nam dành nguồn lực đáng kể cho phúc lợi người lao động, an toàn sản phẩm và các chương trình gắn với cộng đồng địa phương. Theo doanh nghiệp, ESG chỉ có ý nghĩa khi tạo ra những thay đổi cụ thể, có thể cảm nhận được đối với con người.

“Chúng tôi tin rằng ESG chỉ có giá trị khi tạo ra thay đổi thực tế, và đó là điều Hội đồng thẩm định đã nhìn thấy”, lãnh đạo LOTTE Mart Việt Nam chia sẻ.

Ở trụ cột quản trị, ESG không được tách rời thành một mảng riêng, mà được lồng ghép vào các quy trình quản lý và vận hành hằng ngày. Nhờ đó, các nguyên tắc về minh bạch, tuân thủ và đạo đức kinh doanh được thực thi liên tục, thay vì chỉ xuất hiện trong các báo cáo định kỳ.

Công nghệ được sử dụng có chọn lọc để hỗ trợ ESG

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp xem công nghệ là trọng tâm của ESG. Với LOTTE Mart Việt Nam, công nghệ được đặt đúng vai trò khi chỉ là công cụ hỗ trợ cho quản lý và ra quyết định, không phải mục tiêu tự thân.

Giai đoạn từ năm 2026 trở đi, doanh nghiệp xác định ưu tiên củng cố những nền tảng ESG đang triển khai hiệu quả, thay vì mở rộng quá nhanh. “Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, bền vững và có lộ trình rõ ràng, để ESG thực sự đi vào thực chất và mang lại giá trị lâu dài”, ông Shin JuBack cho biết.

Ở trụ cột môi trường, công nghệ sẽ được ứng dụng từng bước để hỗ trợ theo dõi, tổng hợp dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, rác thải và hiệu quả sử dụng tài nguyên tại hệ thống siêu thị. Việc có dữ liệu đầy đủ giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác hơn tác động vận hành và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Ở trụ cột xã hội, công nghệ hỗ trợ nâng cao an toàn sản phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, ở trụ cột quản trị, việc chuẩn hóa dữ liệu và quy trình giúp tăng tính minh bạch, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường và đối tác.

Tích hợp ESG vào hoạt động hàng ngày, duy trì bền bỉ trong thời gian dài với đích đến là sự hài lòng của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư là định hướng xuyên suốt của LOTTE Mart Việt Nam (Ảnh: LOTTE Mart Việt Nam).

ESG là hành trình dài hạn, không phải nỗ lực mang tính thời điểm

Tại Vietnam ESG Awards 2025 của báo Dân trí, LOTTE Mart Việt Nam được vinh danh ở hạng mục “Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật”, khẳng định doanh nghiệp triển khai ESG đồng bộ, hài hòa và thực chất trên cả 3 trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị, với chiến lược dài hạn và kết quả có thể ghi nhận.

Theo LOTTE Mart Việt Nam, giải thưởng này mang ý nghĩa đặc biệt, là sự xác nhận cho một hành trình được duy trì bền bỉ. “Đây không phải là một nỗ lực mang tính thời điểm, mà là kết quả của quá trình thực hiện ESG một cách nhất quán và có chiều sâu theo thời gian”, ông Shin JuBack nhấn mạnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nhìn nhận rõ rằng giải thưởng không phải đích đến. Ngược lại, đây là áp lực để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn thực hành ESG trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc.

Theo đó, yếu tố then chốt để duy trì ESG nằm ở việc coi ESG là một phần của quản trị và văn hóa doanh nghiệp. Công ty này xác định ESG là một phần trong hoạt động quản trị và vận hành hằng ngày, chứ không phải một chương trình riêng lẻ.

Từ kinh nghiệm thực tế, doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam không nên tiếp cận ESG theo cách quá phức tạp ngay từ đầu. Điều quan trọng là bắt đầu từ những vấn đề phù hợp với quy mô, năng lực và gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh.

Trong dài hạn, ESG không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững - đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, nơi mỗi quyết định vận hành đều tạo ra tác động trực tiếp tới môi trường, xã hội và cộng đồng.