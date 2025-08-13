Lợi thế cạnh tranh từ chiến lược đầu tư vào con người của Generali Việt Nam

Chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm

Được đặt song hành cùng định hướng tăng trưởng bền vững, chiến lược phát triển con người của Tập đoàn Generali đóng vai trò nền tảng trong chiến lược tập đoàn: “Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội” - đặt con người ở vị trí trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển.

Chiến lược thúc đẩy tiềm lực con người (people powered) của Generali tập trung vào bốn ưu tiên then chốt gồm: nuôi dưỡng văn hóa khác biệt, nâng cao năng lực đội ngũ, thu hút và phát triển nhân tài, đồng thời kiến tạo tổ chức sẵn sàng cho tương lai. Chiến lược này khẳng định cam kết của Generali trong việc kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập thông qua việc nâng cao trải nghiệm, phát triển và trao quyền cho đội ngũ.

Định hướng thúc đẩy tiềm lực con người được Generali Việt Nam triển khai xuyên suốt thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện toàn diện. Từ các chương trình đào tạo nội bộ, nền tảng thi đua, ghi nhận và khen thưởng, tất cả đều được số hóa xuyên suốt và được thiết kế đa dạng, linh hoạt, không chỉ rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo, khả năng đổi mới và thích ứng.

Generali Việt Nam không ngừng mở rộng cơ hội phát triển xuyên biên giới cho đội ngũ nhân lực (Ảnh: Generali Việt Nam).

Không chỉ tập trung vào những chương trình đào tạo nhân sự trong nước, Generali Việt Nam không ngừng mở rộng cơ hội phát triển xuyên biên giới cho đội ngũ nhân lực. Thừa hưởng sức mạnh từ tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại Ý, với mạng lưới tại hơn 50 quốc gia, công ty luôn tạo điều kiện để nhân viên và tư vấn tài chính được “bước ra thế giới”, trải nghiệm và cọ xát trong môi trường quốc tế.

Phát triển nhân sự vươn tầm quốc tế

Nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển nhân sự vươn tầm quốc tế, Generali Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình giao lưu, nâng cao chuyên môn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu biểu như ngày 6-9/8, nằm trong chuỗi hoạt động phát triển và ghi nhận thành tựu của lực lượng tư vấn tài chính, Generali Việt Nam tổ chức hành trình Genvention 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc). Với sự tham gia của hơn 360 tư vấn tài chính xuất sắc nhất nửa đầu năm, sự kiện không chỉ là lời tri ân cho những nỗ lực bứt phá mà còn là dịp để đội ngũ giao lưu, học hỏi và tiếp thêm cảm hứng cho hành trình phục vụ khách hàng.

Generali Việt Nam tổ chức hành trình Genvention 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Generali Việt Nam).

Không chỉ dừng lại ở các chương trình trải nghiệm đơn lẻ, tận dụng mạng lưới công ty đa quốc gia với gần 200 năm hình thành và phát triển, Generali còn liên tục tổ chức các sân chơi quy mô toàn cầu để các tư vấn viên có cơ hội được thử thách bản thân bên ngoài biên giới. Nổi bật là GAEC - Global Advisor Excellence Contest - cuộc thi dành cho tư vấn viên xuất sắc toàn cầu được tổ chức từ năm 2017, thu hút sự tham gia của các tư vấn tài chính nổi bật của các thị trường trên toàn thế giới. Những gương mặt đại diện Việt Nam nhiều lần được góp mặt tại sân chơi này đã góp phần khẳng định dấu ấn riêng và tầm quan trọng nói chung của khu vực châu Á trên bản đồ kinh doanh của Generali.

GAEC - Global Advisor Excellence Contest, cuộc thi dành cho tư vấn viên xuất sắc toàn cầu được tổ chức từ năm 2017 (Ảnh: Generali Việt Nam).

Tháng 7, Generali Việt Nam được chọn là nơi để diễn ra chương trình vinh danh các MDRT châu Á, nơi mà toàn thể các MDRT Việt Nam được giao lưu, học hỏi và tôn vinh ở cấp khu vực.

Ngoài ra, Generali còn triển khai các chương trình trao đổi nhân tài quốc tế trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm dành cho đội ngũ nhân viên cơ hữu tại Việt Nam, để bất kỳ nhân viên tiềm năng nào cũng có cơ hội được phát triển, làm việc trực tiếp tại các văn phòng nước ngoài, học hỏi mô hình tổ chức tiên tiến và mang về những sáng kiến mới cho thị trường nội địa.

Từ chiến lược đến hành động cụ thể, từ dự án trong thị trường nội địa đến vươn tầm quốc tế, Generali đã và đang đặt nền móng vững chắc cho đội ngũ nhân viên tài năng, nhiệt huyết, có tư duy toàn cầu. Chính đội ngũ này là động lực thúc đẩy Generali không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng niềm tin từ khách hàng, khẳng định vị thế doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và năng lực cạnh tranh trong khu vực.