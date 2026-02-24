Lộ trình triển khai thị trường tín chỉ carbon, tài sản mã hóa ra sao?

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm nay được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đặt ra là sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thị trường tín chỉ carbon khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, đồng thời tạo dòng tài chính mới cho các hoạt động giảm phát thải (Ảnh: VGP/Đỗ Hương).

Trao đổi bên lề sự kiện sáng nay (24/2), bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), khẳng định năm nay, cơ quan này đã được Chính phủ và Bộ Tài chính giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành một số thị trường mới.

Đối với thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 làm cơ sở pháp lý. Hiện nay, UBCKNN đang tham mưu cho Bộ Tài chính để xây dựng, từng bước đưa thị trường này vào vận hành.

Đối với thị trường giao dịch tín chỉ carbon, đây là một cấu phần quan trọng trong định hướng phát triển tài chính xanh. UBCKNN cũng sẽ sớm đưa thị trường vào hoạt động trong năm nay.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đang nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp này huy động vốn thuận lợi hơn, bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và phát triển bền vững.

Ở góc nhìn từ quỹ đầu tư, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, cho biết đơn vị này đã nghiên cứu thị trường tín chỉ carbon trong vài năm gần đây. Theo bà, đây là một thị trường rất tiềm năng nếu nhìn vào kinh nghiệm từ các thị trường tài chính phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện quỹ đầu tư đánh giá Việt Nam có nhiều doanh nghiệp có khả năng khai thác thị trường này, đặc biệt trong các lĩnh vực như trồng rừng, nông nghiệp… Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiểu rõ về cơ chế và lợi ích của tín chỉ carbon.

Hiện nay, một số tổ chức như VinaCapital đang tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tín chỉ carbon cho các doanh nghiệp tiềm năng, nhằm chuẩn bị nguồn cung và nâng cao nhận thức trước khi thị trường vận hành đầy đủ.