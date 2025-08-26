Agribank: Cầu nối đưa tín chỉ carbon Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế

Từ tín dụng gỗ sinh khối đến cơ hội carbon

Với 14,7 triệu ha rừng, khí hậu nhiệt đới và tốc độ sinh trưởng cây trồng nhanh, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội đặc biệt: từ quốc gia sở hữu tiềm năng, Việt Nam có thể vươn lên trở thành nhà cung ứng tín chỉ carbon hàng đầu trong khu vực. Nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, điều kiện tiên quyết là dòng vốn dài hạn, bền vững, giúp doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và đáp ứng được những chuẩn mực quốc tế khắt khe về chứng chỉ và minh bạch dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Agribank đã tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Văn Lang Yufukuya và Công ty Lâm Thanh Hưng tại Thanh Hóa không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn theo đuổi các dự án xanh, góp phần xây dựng nền kinh tế carbon.

Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa đồng hành cùng Công ty TNHH Văn Lang Yufukuya.

Các khoản vay cho Văn Lang và Lâm Thanh Hưng giống như những khoản tín dụng phục vụ sản xuất gỗ truyền thống, nhưng thực chất, đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị carbon. Từ khâu trồng rừng nguyên liệu, chế biến gỗ sinh khối đến xuất khẩu, mỗi hoạt động đều góp phần hấp thụ CO₂ và tạo ra lượng giảm phát thải có thể được đo đạc, báo cáo và xác minh (MRV). Khi đạt chuẩn quốc tế, lượng giảm phát thải này sẽ được chứng nhận thành tín chỉ carbon và có thể bán trên thị trường tự nguyện hoặc bắt buộc.

Như vậy, khoản tín dụng của Agribank không chỉ giúp duy trì hoạt động sản xuất mà còn là đòn bẩy để doanh nghiệp Việt bước vào thị trường carbon toàn cầu trị giá hàng trăm tỷ USD. Đây chính là minh chứng cho cách ngân hàng thương mại có thể trở thành cầu nối giữa kinh tế nông nghiệp truyền thống và kinh tế xanh của tương lai.

Ông Lang Văn In, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Văn Lang Yufukuya, đưa cán bộ Agribank thăm quan mô hình sản xuất của doanh nghiệp.

Khoản vốn của Agribank không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất mà còn là bước đệm để họ tham gia vào lĩnh vực kinh tế xanh, nơi giá trị không chỉ đến từ sản phẩm gỗ mà còn từ lượng phát thải giảm thiểu. Nhờ đó, tín dụng gỗ sinh khối không dừng ở việc nuôi dưỡng ngành lâm nghiệp mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt khai thác nguồn lợi từ tín chỉ carbon - một tài sản vô hình nhưng ngày càng được định giá cao.

“Lá phiếu tín nhiệm” từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị carbon toàn cầu

Việc Agribank kịp thời cấp vốn đã giúp doanh nghiệp có điều kiện đáp ứng chuẩn mực quốc tế, ổn định dòng sản xuất và duy trì uy tín với đối tác nước ngoài. Nhờ sự hậu thuẫn đó, không chỉ Văn Lang Yufukuya hay Lâm Thanh Hưng mà các doanh nghiệp gỗ Việt Nam đang có cơ hội mở rộng không chỉ thị trường xuất khẩu hàng hóa mà còn bước vào sân chơi quốc tế của tín chỉ carbon - một thị trường trị giá hơn 900 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng.

Nếu như doanh nghiệp tạo ra tín chỉ carbon, thì ngân hàng chính là cầu nối giúp sản phẩm đó bước ra thị trường. Với vai trò định chế tài chính hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank thấu hiểu hơn ai hết tiềm năng của rừng Việt Nam trong chuỗi giá trị carbon toàn cầu.

Việc Agribank tài trợ vốn cho doanh nghiệp không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất sạch, mà còn trực tiếp hỗ trợ mục tiêu quốc gia về Net Zero 2050. Đây cũng là cơ hội để Agribank mở rộng danh mục tín dụng sang lĩnh vực carbon finance - một mảng đầy tiềm năng, giúp gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu ngân hàng xanh, bền vững.

Cán bộ Agribank thẩm định dự án trồng rừng của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp có thêm nguồn thu ổn định từ tín chỉ carbon, ngân hàng cũng được hưởng lợi từ khả năng trả nợ được củng cố, giảm thiểu rủi ro tín dụng. Đây là mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi”, trong đó Agribank vừa thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.

Khu rừng của người nông dân Việt Nam đã đưa lại những nguồn lợi đầu tiên khi xuất khẩu carbon ra thị trường.

Mỗi giao dịch thành công không chỉ mang lại doanh thu mà còn là một “lá phiếu tín nhiệm” giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị carbon toàn cầu.

Hành trình ấy không chỉ đòi hỏi dòng vốn, mà còn cần sự đồng hành về công nghệ, quản trị và trên hết là tầm nhìn chiến lược. Agribank, với cam kết ESG và sứ mệnh “Ngân hàng vì cộng đồng”, đang giúp đưa tài chính xanh không còn khẩu hiệu mà trở thành hành động thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, quốc gia thực hiện cam kết Net Zero.