Lộ diện cổ phiếu tăng mạnh nhất thế giới năm 2022

2022 là một năm đầy biến động của thị trường chứng khoán quốc tế do thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu, nỗi lo suy thoái kinh tế và cuộc chiến ở Ukraine. Tuy vậy, một cổ phiếu khai thác mỏ ở Indonesia vẫn đạt được mức tăng ấn tượng 1.595%, trở thành cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất thế giới năm 2022 (Nguồn: Bloomberg).

Cụ thể, cổ phiếu của hãng khai thác mỏ PT Adaro Minerals của Indonesia dù đã đi ngang kể từ khi trượt khỏi mức đỉnh thiết lập được hồi tháng 4, nhưng vẫn "đánh bại" các đối thủ trong rổ chỉ số Bloomberg World Index gồm 2.803 thành viên. Với mức tăng gần 1.600%, cổ phiếu này còn gấp đôi mức tăng của cổ phiếu đứng thứ 2 là Turkish Airlines.

Kể từ khi lên sàn chứng khoán Jakarta ngày 3/1, Adaro đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt, từ mức 100 rupiah lên 2.990 rupiah chỉ trong hơn 3 tháng trước khi đi xuống. Phiên giao dịch ngày 14/12, cổ phiếu Adaro đóng cửa ở mức 1.695 rupiah, tương đương vốn hóa thị trường khoảng 4,5 tỷ USD.

Mặc dù diễn biến của cổ phiếu Adaro gắn chặt với giá than toàn cầu, song các nhà phân tích cho rằng, cổ phiếu này hưởng lợi lớn hơn là nhờ chiến lược tái sử dụng lợi nhuận trời cho từ khai thác than để đa dạng hóa sản xuất sang các lĩnh vực như sản xuất nhôm và pin xe điện.

9 tháng đầu năm nay, công ty báo lãi tăng 482% do giá bán than trung bình tăng gấp đôi trong khi lượng than bán ra tăng 41%. Theo dự báo của 5 nhà phân tích do Bloomberg tổng hợp, cổ phiếu này sẽ tăng thêm 42% trong 12 tháng tới.

Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ số P/B, dùng để so sánh giá trị thực tế của cổ phiếu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó, của Adaro vào khoảng 9,4, gần mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, song vẫn cao gấp 6 lần so với các đối thủ cùng ngành trong nước. Trong khi đó, hai công ty khai thác than Shanxi (Trung Quốc) và Whitehaven Coal (Australia) có chỉ số P/B là 2.