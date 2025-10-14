Lộ diện 2 doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trong quý III, đã âm vốn

Hiện tại, thị trường có thêm nhiều doanh nghiệp công bố ước tính kết quả kinh doanh quý III/2025. Một số đơn vị báo lỗ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (mã chứng khoán: DTC) ghi nhận doanh thu thuần quý III năm nay đạt 30,3 tỷ đồng. Trừ chi phí, công ty lỗ sau thuế 6,28 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty ghi nhận khoản lỗ luỹ kế hơn 106,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5,4 tỷ đồng, cũng là quý đầu tiên Viglacera Đông Triều âm vốn chủ sở hữu sau khi có 13 quý liên tiếp thua lỗ.

Lý giải về nguyên nhân thua lỗ, công ty cho biết trong kỳ này thị trường vật liệu xây dựng quý III tiếp tục khó khăn do trùng thời điểm tháng Ngâu khiến nhiều công trình dân dụng tạm hoãn thi công.

Ngoài ra, mưa bão trong tháng 9 ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và tiêu thụ sản phẩm. Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào như than, dầu, điện vẫn duy trì ở mức cao trong khi giá bán sản phẩm chưa được điều chỉnh tương ứng, dẫn đến lợi nhuận gộp tiếp tục âm.

Mới nhất, thêm Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) báo lỗ trước thuế quý III/2025 gần 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty này báo lỗ 11 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Ô tô Giải Phóng liên tục thua lỗ. Lý giải nguyên nhân thua lỗ, công ty cho biết do không có đủ nguồn vốn hoạt động, không vay được ngân hàng nên công ty phải vay từ các nguồn khác với lãi suất rất cao. Bên cạnh đó, một số xe tồn kho phải bán lỗ để thu hồi vốn cũng góp phần làm tăng số lỗ.

Tính đến 30/9, công ty này lỗ lũy kế gần 357 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 62 tỷ đồng.

Mùa báo cáo tài chính quý III/2025, đã có 2 công ty báo lỗ. (Ảnh: DT).

Chiều ngược lại, các doanh nghiệp khác đa phần báo lãi lớn.

Đơn cử, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán: KSF) ghi nhận doanh thu thuần quý đạt hơn 4.233 tỷ đồng, gấp gần 26 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.921 tỷ đồng, gấp gần 49 lần.

Chứng khoán SmartInvest cũng vừa công bố doanh thu hoạt động quý III đạt 230 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 600% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 201 tỷ đồng, tăng 121%.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (thường được gọi là Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) cũng thu về lợi nhuận trước thuế 344 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp này ước đạt 13.250 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Hay Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) cho biết lợi nhuận trước thuế quý III ước thu về 666 tỷ đồng, gấp 35 lần cùng kỳ. Cả năm nay, công ty dự kiến đạt 755 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 8 lần so với 2024. Đà tăng mạnh chủ yếu nhờ chuyển nhượng cổ phần dự án Khu du lịch Đại Dương tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.

Tại cuộc họp mới đây, đại diện Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) báo doanh thu và thu nhập khác 9 tháng đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

Ở ngành chăn nuôi, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) cho biết lợi nhuận quý III ước khoảng 300 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Dabaco đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2,5 lần cùng kỳ và vượt 30% kế hoạch năm.

Quý III năm nay, nhóm chuyên gia phân tích rất lạc quan về bức tranh chung. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường trong quý có thể tăng 25% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.