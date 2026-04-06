Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương hỏa tốc ngăn chặn

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Công văn được ban hành trong bối cảnh thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ.

Theo các thông tin này, các đối tượng tiến hành cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Cơ quan quản lý cho rằng nếu không được kiểm soát kịp thời, các hành vi nêu trên có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới, yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đổ xăng tại cửa hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng thời, các lực lượng chức năng được đề nghị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng như trên các tuyến đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xuất lậu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương cần thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép, đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo cập nhật của Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu tại các nước lân cận ở mức cao hơn nhiều so với giá bán lẻ trong nước, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.

Về giá xăng của các nước, Singapore hiện ở mức cao nhất, khoảng 70.328 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá xăng ở mức 35.468 đồng/lít và được Chính phủ trợ giá; Campuchia khoảng 35.849 đồng/lít, cũng có chính sách trợ giá. Lào ghi nhận mức 50.112 đồng/lít.

Trong khi Trung Quốc khoảng 34.827 đồng/lít với cơ chế Nhà nước khống chế giá. Riêng tại Việt Nam, giá xăng đang ở mức 26.976 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.

Về giá dầu, Singapore tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất, khoảng 86.985 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá dầu ở mức 38.525 đồng/lít và được Chính phủ trợ giá; Campuchia khoảng 49.293 đồng/lít; Lào 61.632 đồng/lít.

Trong khi đó, Trung Quốc duy trì mức 31.733 đồng/lít với cơ chế Nhà nước khống chế giá. Ở Việt Nam, giá dầu hiện khoảng 44.788 đồng/lít. Bộ Công Thương đánh giá, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.