Đã mua thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu trong tháng 3, đủ dùng hết tháng 4

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã nêu các giải pháp điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, xung đột tại Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2 và tiếp tục leo thang đến nay, qua đó tác động đến nguồn cung xăng dầu.

"Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản điều hành xăng dầu.

Cụ thể, có 2 kịch bản gồm phương án 4 tuần trong tháng 3 và kịch bản dài hơn kéo dài đến tháng 4. Hiện nay, việc điều hành được triển khai theo phương án đến tháng 4.

Phương án này bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, đồng thời giữ vững an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu; thường xuyên cập nhật diễn biến giá và đánh giá tác động đến người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, các giải pháp được đưa ra nhằm cân đối cung cầu, giữ ổn định giá xăng dầu và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình hình nguồn cung xăng dầu trong nước (Ảnh: VGP).

Bộ Công Thương cho biết đã tham mưu Chính phủ ban hành hai nghị quyết (36 và 55) liên quan đến điều hành xăng dầu, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá, qua đó tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát mặt bằng giá.

Nhờ đó, nguồn cung xăng dầu có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tính đến hết tháng 3, sản lượng khai thác tăng khoảng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 5, trong khi Nghi Sơn đảm bảo vận hành đến hết tháng 4.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với đó, lượng tồn kho trong nước duy trì ở mức cao, dao động từ 2,6 đến 2,8 triệu m3.

Trên cơ sở này, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4, đồng thời đang xây dựng các kịch bản điều hành cho giai đoạn tiếp theo.

Về dài hạn, cơ quan quản lý đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Nâng công suất sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phát triển năng lượng thay thế như xăng sinh học E5, tăng cường năng lực dự trữ (cả quốc gia và thương mại), đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và dự báo để nâng cao hiệu quả điều hành thị trường.