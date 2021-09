Lỗ 3.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu, đại gia gỗ nguy cơ bị "đuổi" khỏi sàn

Dân trí HSX cảnh báo nếu đến hết năm vẫn chưa khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Trước tình hình này, TTF dự kiến phát hành tăng vốn.

Cổ phiếu TTF đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) vừa công bố thông tin cho hay đã nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (BCTC) đã soát xét của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Gỗ Trường Thành, mã chứng khoán: TTF).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ Gỗ Trường Thành trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng. Lỗ lũy kế tại ngày 30/6 là 3.042 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 là 553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng của công ty có lãi nhưng lỗ lũy kế vẫn rất lớn, tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, do vậy, HSX tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Tuy nhiên, nếu BCTC kiểm toán cả năm của công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Cổ phiếu TTF bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019, tuy nhiên đến nay, TTF vẫn đang loay hoay với bài toán giảm lỗ.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét của Gỗ Trường Thành, trong nửa đầu năm 2021, tập đoàn đạt 750 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng (thấp hơn so với mức lãi 43 tỷ đồng của cùng kỳ 2020) trong đó lãi ròng thuộc về công ty mẹ hơn 900 triệu đồng (cùng kỳ, con số này đạt hơn 53 tỷ đồng).

Kết quả, trên bảng cân đối kế toán, lỗ lũy kế tại ngày 30/6 của Gỗ Trường Thành vẫn còn rất lớn, lên tới là 3.043 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày này âm 554 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/6 là 1.692 tỷ đồng (tăng so với 1.526 tỷ đồng hồi đầu năm) song nợ ngắn hạn lại tăng từ 2.794 tỷ đồng lên 3.009 tỷ đồng. Nêu nhận xét tại BCTC bán niên, kiểm toán viên nhấn mạnh, nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn so với tài sản ngắn hạn là hơn 1.316 tỷ đồng, cùng với khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn thanh toán là hơn 124 tỷ đồng. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cho rằng có lý do trọng yếu để nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Theo thuyết minh BCTC, tại ngày 30/6, trong số các khoản nợ gốc quá hạn thì khoản lớn nhất là 123 tỷ đồng vay Ngân hàng Đông Á chi nhánh Bình Dương, lãi chưa trả gần 43 tỷ đồng.

Phương án khắc phục dứt điểm tình trạng âm vốn chủ sở hữu

Để khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, phía Gỗ Trường Thành cho biết, trong hoạt động kinh doanh, mục tiêu doanh số năm 2021 là 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp đã tiến hành tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và bước đầu có chuyển biến tích cực. Cụ thể, hiện tại công ty đã có đủ đơn từ các chủ đầu tư cho đến hết năm nay và hai nhà máy của Gỗ Trường Thành là nhà máy SOFA 1 và Nhà máy SOFA 2 đã đi vào hoạt động với công suất ổn định là 150 container/tháng với doanh số bình quân là 40 tỷ đồng/tháng. Hai nhà máy này đã đủ đơn hàng từ khách để thực hiện đến cuối năm nay.

Ngoài ra, Gỗ Trường Thành cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy ván ép với công suất 9.000 m3/tháng tại tỉnh Bình Định, một lợi thế của công ty là công ty có nguồn ván ép tự sản xuất để cung cấp cho nhà máy tủ bếp.

Với thương hiệu gỗ Casdora, công ty đang kết hợp với chuỗi bán lẻ của hệ thống Nội thất Phố Xinh mở rộng các showroom lớn tại các thành phố lớn tại Việt Nam và tham gia vào phân khúc đồ gỗ cao cấp tại thị trường Việt Nam...

Bên cạnh đó, trong năm 2021, doanh nghiệp này tiếp tục tiến hành thanh lý hàng tồn kho và đặc biệt là các mặt hàng gỗ quý hiếm đã tồn đọng lâu năm trong năm nay.

Gỗ Trường Thành cũng cho biết, vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, vốn cổ phần đăng ký của doanh nghiệp sẽ tăng từ 3.112 tỷ đồng lên 4.112 tỷ đồng. Nguồn tiền huy động sẽ trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Á với số tiền hơn 123 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động. Sau khi trả nợ ngân hàng xong, tập đoàn có thể vay thương mại tại ngân hàng bình thường trở lại.

Hoạt động phát hành dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III hoặc đầu quý IV. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ cùng với hoạt động sản xuất kinh cải thiện, trong năm 2021 công ty dự kiến sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, công ty cũng xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các công ty con hoạt động kém hiệu quả trong năm 2021 như CTCP Lâm Nghiệp Trường Thành, CTCP Trồng rừng Trường Thành (TTC), CTCP Trường Thành Xanh, Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI và thanh lý hơn 486 ha rừng trồng tại Phước An, tỉnh Đắk Lắk.

Mai Chi