Lịch cắt điện ngày 22/6: Hà Nội đón tin vui

EVN Hà Nội vừa thông báo về lịch tạm ngừng cấp điện trên toàn thành phố Hà Nội trong ngày 22/6. Đáng chú ý, có rất ít quận, huyện bị ảnh hưởng.

Chỉ có một số doanh nghiệp, khu vực công cộng có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện.

Nhiều khu vực trên địa bàn quận Hà Đông "được" hoãn lịch cắt điện trong ngày 22/6 (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, nhiều tỉnh thành phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc… tiếp tục có lịch cắt điện diện rộng. Tại Hải Phòng, trong ngày 22/6 có nhiều khu vực thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện trung, hạ áp nên phải cắt điện.

Cụ thể, trên địa bàn quận Hồng Bàng, khu vực Trần Quang Khải, Lý Thường Kiệt bị mất điện 8-12h; khu Thượng Lý mất điện 15h30-17h. Tại quận Lê Chân, đường Chợ Con, Hồ Sen mất điện 6-8h; đường Trần Nguyên Hãn mất điện 14h30-16h. Tại Thủy Nguyên, khu Mỹ Đồng, Cao Nhân mất điện 9-14h; Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, Liên khê, Kỳ Sơn, An Sơn, Lại Xuân cũng mất điện trong khung giờ này.

Tại quận Kiến An, phường Phù Liễn, Tràng Minh mất điện 5-6h; phường Nam Sơn mất điện 7-18h. Quận Đồ Sơn cũng cắt điện tại một số khu vực từ 9h đến 17h.

Tại Nam Định, các huyện bị ảnh hưởng bởi cắt điện gồm Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên. Trong đó, thành phố Nam Định và huyện Nam Trực bị cắt điện diện rộng.

Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, ngày 21/6, công suất đỉnh hệ thống tiếp tục tăng lên mức 41.514,7 MW. Phụ tải toàn hệ thống đạt 852,3 triệu kWh, giảm 4,3 triệu kWh so với ngày 20/6.

Trong đó, miền Bắc ước khoảng 398,9 triệu kWh, miền Trung khoảng 81,5 triệu kWh, miền Nam khoảng 371,2 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) vào lúc 14h30 đạt 41.514,7 MW. Trong đó, công suất đỉnh ở miền Bắc đạt 18.973,5 MW lúc 14h30, ở miền Trung đạt 4.227,3 MW lúc 14h00, tại miền Nam là 18.492,5 MW lúc 13h30.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ ngày 22/6 tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp 50-65%. Từ ngày 23/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Riêng tại khu vực Hà Nội phổ biến có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C.