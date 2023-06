Lịch cắt điện ngày 20/6

EVN Hà Nội vừa thông báo về lịch tạm ngừng cấp điện trên toàn thành phố Hà Nội trong ngày 20/6. Đáng chú ý, các huyện ngoại thành sau một ngày không bị ảnh hưởng, nay đã có lịch cắt điện trở lại.

Tại huyện Hoài Đức, một phần các xã Vân Canh, Di Trạch, Sơn Đồng, Tiền Yên, Song Phương, Vân Côn bị cắt điện 5 tiếng, từ 14h30 đến 19h30. Một phần phường Xuân Tảo, Phú Diễn, Đức Thắng, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũng bị mất điện trong khung giờ trên. Ngoài ra, một phần phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Thụy Phương bị ảnh hưởng từ 9h30 đến 14h30.

Tại huyện Đan Phượng, một phần cụm công nghiệp Phùng, xã Hạ Mỗ, xã Thượng Mỗ bị mất điện 14h30-19h30. Tại huyện Ba Vì, các xã Tòng Bạt, Sơn Đà, một phần xã Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Thuần Mỹ bị ảnh hưởng. Tại huyện Chương Mỹ, các xã bị cắt điện trong ngày gồm xã Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Thủy Xuân Tiên và thị trấn Xuân Mai; nhiều khu vực ở huyện này hoãn thời gian cắt điện.

Các quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân cũng có kế hoạch cắt điện trong ngày 20/6. Riêng quận Ba Đình không bị mất điện.

Nhiều khu vực tại quận Hoàn Kiếm được hoãn lịch cắt điện (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh thành phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc… cũng có lịch mất điện diện rộng.

Tại Bắc Ninh, trong ngày 20/6 có nhiều khu vực thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện trung, hạ áp nên phải cắt điện. Trên địa bàn huyện Gia Bình, khu vực xã Bình Dương bị mất điện từ 5h30 đến 7h; một phần xã Cao Đức mất điện từ 8h đến 15h. Tại thị xã Quế Võ, phường Cung Kiệm mất điện từ 5h30 đến 11h30; một phần xã Ngọc Xá, Châu Phong, Đức Long, Đào Viên mất điện từ 8h đến 15h.

Tại Hưng Yên, khu vực xã Quảng Lãng, Vân Du thuộc huyện Ân Thi mất điện 6-12h; xã Việt Hòa, Thuần Hưng, Đại Hưng, Thành Công, Nhuế Dương thuộc huyện Khoái Châu cũng bị cắt điện trong khoảng thời gian này. Ở huyện Kim Động, một phần xã Nhân La bị mất điện 7h-11h30; xã Phạm Ngũ Lão mất điện 14-17h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 19/6 đến sáng 20/6, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Riêng tại khu vực Hà Nội phổ biến có mây, không mưa, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động trong khoảng 36-37 độ C. Đến tối, khả năng Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác.