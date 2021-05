Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ trải nghiệm lần đầu làm shipper, đến tận nhà giao hàng cho fan

Dân trí Nam nghệ sĩ đã có cơ hội tìm hiểu quy trình phân loại, vận chuyển, theo dõi đơn hàng của một trong các đơn vị chuyển phát hàng đầu hiện nay.

Nổi tiếng với danh xưng "thánh livestream" bấy lâu và một cơ ngơi đồ sộ, Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến là một ông chủ mát tay, hóm hỉnh. Chưa dừng lại ở đó, mới đây nam nghệ sĩ khiến các fans vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh một anh shipper đi giao hàng cho khách.

Sở dĩ có sự kiện này bởi anh chàng đang là đối tác kinh doanh của dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express. Nhân cơ hội này, Lê Dương Bảo Lâm cũng sắm vai thành nhân viên giao hàng BEST Express và cùng đội ngũ nhân viên đi giao hàng cho fan ruột. Anh cũng tranh thủ thực hiện buổi phát sóng livestream giúp các fan và các shop online hiểu hơn về quá trình đơn vị chuyển phát nhanh giao hàng đến tay người nhận.

Lê Dương Bảo Lâm chỉn chu trong bộ đồng phục BEST Express

Nam nghệ sĩ trang bị khẩu trang phòng dịch theo quy định của BEST Express

Bắt đầu với bưu cục Xuân Thới Thượng, anh chàng có cơ hội gặp anh Nguyễn Hùng Đức - chủ bưu cục để tìm hiểu công việc, làm quen với các nhân viên. Tại đây, Dương Lâm được thấy quy mô, hiệu suất khủng của hệ thống bưu cục BEST Express với công suất xử lý lên đến hơn 1,3 triệu đơn hàng mỗi ngày. Việc đối soát quả thực không hề đơn giản, bởi mỗi khâu xử lý cần hết sức chính xác để ảnh hưởng đến cả dây chuyền phía sau.

Tham gia trực tiếp vào quá trình giao hàng, tiếp xúc với đội ngũ nhân viên BEST Express, Dương Lâm được chứng kiến sự chỉn chu, cẩn thận của đội ngũ nhân viên để đảm bảo an toàn hàng hóa.

Nam nghệ sĩ đích thân giao quá cho fan hâm mộ.

Người hâm mộ của Lê Dương Bảo Lâm không giấu được bất ngờ khi đích thân nghệ sĩ mang quà trao tận tay, hỏi thăm và gửi lời chúc đến từng người. Di chuyển liên tục dưới thời tiết nắng nóng, lại vừa phải "học việc", vừa phải làm việc cùng lúc, Dương Lâm vô cùng thấu hiểu sự vất vả của nghề shipper. Nhưng có qua cũng có lại, dẫu vất vả nhưng được thấy nụ cười trên môi của khách hàng, người hâm mộ cũng đủ để nam nghệ sĩ cố gắng rồi!

Lê Dương Bảo Lâm chụp hình lưu niệm cùng fan hâm mộ khi trực tiếp đi giao hàng

Trải nghiệm của Dương Lâm khi làm shipper cùng BEST Express đã cho khán giả có một cái nhìn đầy đủ hơn với tân binh trên lĩnh vực vận chuyển này. Tuy mới gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019 nhưng thương hiệu sở hữu hệ thống dây chuyền tự động hiện đại, BEST Express đến nay đã phát triển dịch vụ khắp 63 tỉnh, thành với công suất xử lý hơn 1,3 triệu đơn hàng/ngày. Ứng dụng công nghệ tự động hóa giúp BEST Express rút ngắn thời gian giao hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả của quy trình vận chuyển.

Hệ thống phân loại với quy mô và tốc độ lên đến 60.000 đơn/giờ của BEST Express

Hiện đơn vị này đang là đối tác chuyển phát nhanh của Lazada, Sendo, Shopee, Tiki và hàng ngàn đơn vị bán hàng online trên cả nước. Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh thông minh, BEST Express cũng giới thiệu đến các nhà đầu tư Việt Nam mô hình kinh doanh nhượng quyền chuyển phát nhanh tiềm năng và hiệu quả.

Rất nhiều fans hâm mộ đã được diện kiến shipper Lê Dương Bảo Lâm với quà tặng đặc biệt trong livestream số vừa qua rồi. Khán giả của nam nghệ sĩ đang háo hức đón chờ những lần hợp tác tiếp theo giữa BEST Express và Dương Lâm để có cơ hội sở hữu những món quà hấp dẫn hơn nữa.

Trường Thịnh