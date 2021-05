Lào Cai: Ưu tiên, thông thoáng cho xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Dân trí Ông Cao Bá Quý - Phó Trưởng ban Ban kinh tế tỉnh Lào Cai - cho biết, việc xuất khẩu vải luôn được tỉnh ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Hàng ngày có trên dưới 300 tấn vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, từ ngày 8/5 đến nay, khoảng 4.000 tấn vải thiều chín sớm của Hải Dương, Bắc Giang được xuất khẩu sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành ( Lào Cai). Bình quân mỗi ngày, số vải tươi xuất khẩu được là trên dưới 300 tấn.

Ông Cao Bá Quý - Phó Trưởng ban Ban kinh tế tỉnh Lào Cai - cho biết, việc xuất khẩu quả vải tươi luôn được liên ngành quản lý cửa khẩu tại tỉnh ưu tiên giải quyết. Thủ tục xuất khẩu nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Mùa xuất khẩu vải năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Do vậy, để việc tiêu thụ vải cho các vùng trồng vải không bị gián đoạn và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án quản lý hoạt động xuất khẩu quả vải tươi trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Tại Trạm dừng nghỉ Km237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe chở vải tươi xuất khẩu đến từ vùng có dịch bệnh Covid-19 phải chấp hành test nhanh Covid-19.

Nếu kết quả test nhanh âm tính thì lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu đến cửa khẩu. Trường hợp phát hiện dương tính, cơ quan y tế sẽ xử lý, cách ly, xét nghiệm theo quy định và thống nhất phương án xử lý phương tiện với chủ hàng (kinh phí test nhanh Covid-19 tại Trạm dừng nghỉ Km237 do ngân sách tỉnh Lào Cai chi trả).

Trường hợp khác, chủ hàng có thể lựa chọn phương án đổi lái xe vận chuyển quả vải tươi xuất khẩu đến từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 bằng lái xe khác là người hiện cư trú tại tỉnh Lào Cai đảm bảo các điều kiện về y tế. Cơ quan y tế tại Trạm dừng nghỉ Km237 sẽ phun hóa chất khử khuẩn khoang lái, xác nhận đủ điều kiện thì lái xe mới tiếp tục điều khiển phương tiện đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Khi xe chở vải đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành phải vào bãi tập kết rộng 4,6 ha của một doanh nghiệp logistics. Tại đây người điều khiển phương tiện sẽ được kiểm soát y tế và phải lưu trú tại chỗ với các yêu cầu bảo hộ phòng, chống dịch bệnh theo quy định trong suốt thời gian xuất thực hiện các bước xuất khẩu quả vải tươi.

Trong trường hợp lượng lái xe lưu trú tại công ty này vượt quá năng lực tiếp nhận thì sẽ được bố trí lưu trú sang Nhà hội chợ triển lãm tỉnh Lào Cai có diện tích 2.600 m2 có sức chứa trên 200 người do Ban quản lý Cửa khẩu tỉnh Lào Cai sắp xếp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Được phép của UBND tỉnh Lào Cai, mới đây Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã có công hàm gửi chính quyền huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thông quan, trong đó kéo dài thời gian thông quan trong ngày đối với sản phẩm quả vải thiều tươi Hải Dương, Bắc Giang của Việt Nam sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

