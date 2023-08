Lạm phát Mỹ thấp hơn dự đoán, liệu Fed có ngừng tăng lãi suất?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ đã tăng 3,2% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 3,3%. Dấu hiệu này cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt. Nếu so sánh với tháng trước, chỉ số này đã tăng 0,2%, phù hợp với ước tính của các chuyên gia.

Chỉ số CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn so với dự báo tăng 4,8% của các chuyên gia.

Sau khi số liệu được công bố, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng gần 200 điểm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phần lớn đều giảm.

Đóng góp phần lớn vào đà tăng của giá tiêu dùng là chi phí liên quan tới nhà ở. Chi phí này tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Giá thực phẩm tăng 0,2% so với tháng 6, giá xe đã qua sử dụng giảm 1,3%, giá năng lượng chỉ tăng 0,1% và giá dịch vụ chăm sóc y tế giảm 0,4%.

Biến động của chỉ số CPI cơ bản và CPI lõi của Mỹ từ năm 2020 (Ảnh: CNBC).

Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) cho biết mức tăng của chi phí nhà ở đóng góp tới 90% vào mức tăng của CPI tháng 7.

Nhờ lạm phát hạ nhiệt trong nhiều tháng qua, tiền lương thực tế của người lao động cũng gia tăng. Tiền lương thực tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh của năm 2022, nhưng vẫn còn cao hơn so với mục tiêu của Fed. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng lạm phát 3% chưa thể khiến các nhà hoạch định chính sách sớm đưa ra quyết định giảm lãi suất

Dù vậy, việc lạm phát hạ nhiệt ít nhất sẽ xoa dịu áp lực với Fed. Sau 11 đợt nâng lãi suất kể từ tháng 3/2022, các quan chức Fed được kỳ vọng sẽ tạm ngưng nâng lãi suất trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong thời gian tới.

Trước đó, Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker đều đưa ra những bình luận cho rằng việc tăng lãi suất nên kết thúc.

Tuy nhiên, Thống đốc Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller lại ủng hộ việc tăng thêm lãi suất. Và dù có tăng lãi suất thêm nữa hay không thì các quan chức đều đồng thuận rằng lãi suất cao cần được duy trì thêm một thời gian.