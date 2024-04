Lại xuất hiện một tiệm vàng nghi bán vàng giả thương hiệu Chanel, LV

Ngày 8/4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra 2 cửa hàng thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Lê Cương, địa chỉ tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán các sản phẩm trang sức kim loại vàng, kim loại bạc, đá các loại.

Trong đó, có 6 sản phẩm gồm bông tai, vòng tay, mặt dây chuyền, nhẫn mang nhãn hiệu Chanel và 3 sản phẩm gồm vòng tay, mặt dây chuyền mang nhãn hiệu LV (Louis Vuitton) có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Lô hàng có trị giá khoảng 67 triệu đồng.

Kiểm soát viên Đội QLTT số 1 kiểm tra cửa hàng vàng, bạc Lê Cương (Ảnh: Tổng cục QLTT).

Vụ việc đang được Đội QLTT số 1 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục QLTT, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt doanh nghiệp 90 triệu đồng và xử lý tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Quảng Ninh, Cục QLTT tỉnh này đã kiểm tra 18 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm trong kinh doanh mặt hàng vàng với tổng số tiền phạt là hơn 221 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu về nhãn hàng hóa và niêm yết giá không rõ ràng, vi phạm về điều kiện kinh doanh.

Trước đó, Tổ chuyên trách về thương mại điện tử, Tổng cục QLTT phối hợp với Cục QLTT tỉnh An Giang kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh, tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tiệm vàng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Hương Dinh, do bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1985) làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hơn 10 nhân viên bán hàng, với số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm. Đáng chú ý, tại mỗi khay sản phẩm đều có bày xen kẽ các sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Cartier, Bulgari… dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền.

Tổ chuyên trách đang tiếp tục làm việc, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa mà cơ sở cung cấp để xác định nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.