Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ tăng vọt lên 12%

Theo số liệu mới nhất, lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước. Lãi suất qua đêm tăng 7,5%, lên 12%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 6,1%, đạt 11,6%/năm; kỳ hạn 2 tuần giữ ổn định ở mức 7,45%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,3%, lên 7,75%/năm.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 90.000 tỷ đồng qua thị trường mở (OMO), chia theo các kỳ hạn 7 ngày 35.000 tỷ đồng, 14 ngày 40.000 tỷ đồng và 56 ngày 15.000 tỷ đồng với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đã trúng thầu.

Trong ngày, có 58.967 tỷ đồng đáo hạn và nhà điều hành tiền tệ không chào thầu tín phiếu, qua đó bơm ròng 31.033 tỷ đồng, nâng tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 275.704 tỷ đồng.

Động thái của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng, đồng thời ổn định thanh khoản hệ thống. Trước đó, vào đầu tháng 2, Ngân hàng Nhà nước cũng bơm mạnh thanh khoản khi lãi suất qua đêm tăng vọt lên 17%/năm.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), áp lực thanh khoản và cân đối vốn của hệ thống ngân hàng vốn đã căng thẳng từ nửa cuối năm 2025, khiến bộ đệm thanh khoản tại một số ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vừa và nhỏ bị thu hẹp đáng kể.

Theo đó, nhóm phân tích đánh giá, dư địa hấp thụ các cú sốc thanh khoản trong ngắn hạn trở nên hạn chế, buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng với chi phí cao.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước (mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc theo quy định).

Mức lãi suất này duy trì ở ngưỡng cao phản ánh thanh khoản của hệ thống khá hạn chế, điều này có thể gây áp lực lên lãi suất tiết kiệm và cho vay tại thị trường của người dân, doanh nghiệp.

Lãi suất tiết kiệm trên thị trường gần đây tăng mạnh. Hiện lãi suất huy động thiết lập mặt bằng mới. Nhiều nhà băng tư nhân đang sẵn sàng chào lãi suất thỏa thuận trên 8% với khách hàng gửi chỉ từ 100-200 triệu đồng cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Còn với lãi suất niêm yết công khai, mức cao nhất hệ thống hiện dao động quanh 7%/năm với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị 01, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Các nhà băng được yêu cầu phải tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định về niêm yết lãi suất tiền gửi và trần lãi suất. Đồng thời, ngân hàng tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất các chương trình tín dụng trên website để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, các nhà băng phải cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được định hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.