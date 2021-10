Kỷ niệm 6 năm hợp tác, Manulife Việt Nam và Ngân hàng Sài Gòn tri ân khách hàng

Dân trí Nhân dịp kỷ niệm 6 năm hợp tác, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và Manulife Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại "Sống yêu thương - Vui nhận quà" thay cho lời tri ân khách hàng.

Theo đó, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có cơ hội được nhận khuyến mại tiền mặt lên đến 220 triệu đồng khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm mới của Manulife Việt Nam thông qua SCB.

Cụ thể, từ ngày 13/09 đến hết ngày 31/10, khách hàng cá nhân khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm mới của Manulife Việt Nam phân phối qua SCB, với mức phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 70 triệu đồng trở lên, sẽ nhận được khuyến mại tiền mặt trị giá từ 3 (ba) triệu đồng đến 220 triệu đồng. Tương tự, mỗi khách hàng Doanh nghiệp khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm mới của Manulife Việt Nam qua SCB, với tổng mức phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 100 triệu đồng trở lên, cũng sẽ có cơ hội nhận được khuyến mại tiền mặt từ 5 (năm) triệu đồng đến 220 triệu đồng.

Ông Nguyễn Cửu Tính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân SCB chia sẻ: "Sống yêu thương - Vui nhận quà không chỉ là chương trình để tri ân Khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm của Manulife Việt Nam. Thông qua chương trình này, SCB mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mục tiêu an toàn tài chính trọn đời trước những rủi ro không lường trước."

Ông Hoe Shin Koh, Giám đốc Điều hành kênh phân phối thông qua đối tác của Manulife Việt Nam cho biết: "Sau 6 năm kí kết thỏa thuận hợp tác độc quyền trong việc phân phối bảo hiểm nhân thọ, Manulife Việt Nam và SCB đã không ngừng mang đến cho khách hàng các sản phẩm đa dạng, gia tăng tiện ích và đảm bảo quyền lợi tối ưu. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành bảo vệ tài chính cho các gia đình Việt Nam thông qua những chương trình tri ân ý nghĩa, nhằm tiếp tục truyền cảm hứng và mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm các gói bảo hiểm chất lượng cho khách hàng."

Năm nay, hoạt động Bancassurance của SCB đã đạt được những kết quả tích cực, giúp hàng chục ngàn khách hàng mới có được những kế hoạch tài chính gia tăng sự thịnh vượng, kế hoạch hưu trí an nhàn, tích lũy giáo dục cho tương lai và sức khỏe an nhiên. Trước đó, năm 2020, SCB đã được vinh danh ở hạng mục "Ngân hàng có dịch vụ bảo hiểm liên kết tốt nhất của năm - Bank Partner of The Year" tại lễ trao giải Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards.

Hành trình hợp tác bền vững giữa SCB và Manulife Việt Nam đã bước sang năm thứ 6. Với mục tiêu luôn hoàn thiện vì khách hàng, SCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Manulife Việt Nam để đem đến những giá trị tốt đẹp nhất thông qua các giải pháp tài chính vượt trội và kế hoạch bảo vệ sức khỏe toàn diện cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại vui lòng xem tại đây.

Khách hàng quan tâm tới các sản phẩm bảo hiểm của Manulife Việt Nam, có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SCB trên toàn quốc hoặc gọi Hotline 1900 6538.

Trường Thịnh