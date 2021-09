Kỷ niệm 4 năm hợp tác, Sacombank và Dai-ichi Life VN ra mắt hai sản phẩm mới hiện đại

Dân trí Nhân kỷ niệm 4 năm hợp tác bancassurance (phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng), Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam cho ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm mới, đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính và sức khỏe của khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Nỗ lực mang lại sản phẩm vượt trội cho khách hàng

Hai sản phẩm mới được ra mắt vào dịp này là "K-Care Bảo hiểm bệnh ung thư" và "An Tâm Hạnh Phúc" phiên bản mới nhằm mang đến sự bảo vệ tối ưu cho bản thân khách hàng và gia đình khi tình hình dịch bệnh cũng như tỷ lệ ung thư ngày càng tăng tại Việt Nam.

Sản phẩm K-Care Bảo hiểm bệnh ung thư dự kiến chính thức ra mắt vào đầu tháng 10 sẽ giúp khách hàng dự phòng tài chính hiệu quả, đề phòng rủi ro, cung cấp quyền lợi bảo hiểm vượt trội, bồi thường và hỗ trợ điều trị nếu chẳng may mắc phải ung thư với tổng quyền lợi lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn đóng các khoản phí bảo hiểm tiếp theo của sản phẩm này ngay khi bệnh ung thư được chi trả; trợ cấp chi phí nằm viện tối đa lên đến 2 triệu đồng/ngày giúp khách hàng an tâm điều trị, hỗ trợ chi phí hồi phục sau điều trị. Đặc biệt tại Sacombank, khách hàng dễ dàng chọn mua sản phẩm này ngay trên ứng dụng Sacombank Pay. Chỉ cần chưa đến 5 phút thao tác, khách hàng đã có thể sở hữu ngay gói sản phẩm bảo vệ phù hợp, nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.

Bên cạnh đó, sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc, phiên bản mới cũng đang tạo sự thu hút trên thị trường với nhiều quyền lợi ưu việt cho khách hàng. An Tâm Hạnh Phúc sẽ bảo vệ trọn đời cho khách hàng đến 100 tuổi và tặng thêm quyền lợi bảo vệ tử vong do tai nạn cho một người thân của khách hàng mà không tăng thêm phí bảo hiểm. Ngoài ra, khách hàng sẽ tích lũy tài chính hiệu quả với lãi suất đầu tư và gia tăng giá trị tài khoản Hợp đồng với các khoản thưởng hấp dẫn ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng còn được miễn thẩm định sức khỏe khi tăng mức bảo vệ vào dịp đặc biệt như kết hôn, sinh con, con vào cấp 1, 2, 3 hay đại học…

Đặc biệt, trong giai đoạn nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi tham gia hợp đồng như tư vấn và làm hồ sơ tham gia bảo hiểm online, mở rộng vùng miễn khám, sử dụng kết quả khám sức khỏe trong vòng một năm trước để thẩm định.

Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, thích nghi hoàn cảnh mới

Sau 4 năm hợp tác hợp tác, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Tính đến tháng 8, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tài chính cao cấp cho hơn 226.000 khách hàng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 4.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp đã nỗ lực hỗ trợ và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho gần 1.200 hợp đồng bảo hiểm với tổng giá trị lên đến 87 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả trên, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, chủ động xây dựng các giải pháp công nghệ để thích nghi với những tác động do đại dịch Covid-19. Cụ thể, Sacombank đã từng bước triển khai đưa các sản phẩm bảo hiểm bán online trên nền tảng ví Sacombank Pay nhằm tiếp cận hệ khách hàng số; triển khai nộp hợp đồng online E-app nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho khách hàng, áp dụng đa dạng các hình thức thanh toán phí bảo hiểm mới cũng như phí tái tục hàng năm thông qua nhiều hình thức đa dạng, tiện lợi và an toàn nhằm giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ trọn gói tại Sacombank khi tham gia bảo hiểm.

Với những nỗ lực không ngừng, lấy chất lượng và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam vừa được trao tặng giải thưởng quốc tế Nhà cung cấp dịch vụ Bancassurance đáng tin cậy nhất Việt Nam 2021 (Most Trusted Bancassurance Provider Vietnam 2021) từ Finance Derivative Awards 2021 - tạp chí chuyên ngành về phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu thuộc FM.Publishing có trụ sở tại Hà Lan. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động Bancassurance nổi bật trên toàn cầu.

Trong 4 năm qua, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã hợp tác xây dựng thành công mô hình phân phối bảo hiểm chuyên nghiệp, chuẩn mực và chung tay thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, như trao tặng nhà tình thương cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, tài trợ chương trình "Nước sạch học đường", trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng ngân sách lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Trường Thịnh