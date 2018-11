Kinh doanh suốt 3 tháng, công ty “Cường đôla” lãi vỏn vẹn hơn… 1 tỷ đồng!

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 với kết quả gây thất vọng trên hầu hết chỉ tiêu kinh doanh.

Cụ thể, trong quý III năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG chỉ đạt 82,4 tỷ đồng, bằng 70,1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tuy giảm theo, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gần 86% doanh thu thuần. Do đó, lợi nhuận gộp của QCG trong cả quý chỉ còn 11,7 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so cùng kỳ.

Lý giải cho tình trạng cả tổng doanh thu và giá vốn đều sụt giảm mạnh, trong công văn giải trình gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo QCG cho biết nguyên nhân đến từ việc trong kỳ công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Cường hiện đang đóng vai trò là người phát ngôn chính của doanh nghiệp do mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT

Đáng chú ý là trong kỳ này, doanh thu hoạt động tại chính của QCG bị sụt giảm rất mạnh, giảm tới hơn 99% so với quý III/2017. Lý do là trong kỳ này, QCG không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính.

Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng gấp gần 3 lần lên 6,9 tỷ đồng. Phần lợi nhuận từ công ty liên kết bị ghi nhận giá trị âm.

Chi phí bán hàng mặc dù giảm mạnh, chỉ khoảng 2,2% của cùng kỳ 2017 song chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng hơn 41%. Thêm vào đó là khoản lỗ từ các hoạt động khác.

Những yếu tố nói trên đã khiến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của QCG chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng trong cả quý III, bằng 0,5% kết quả đạt được của cùng kỳ 2017. Với việc được hoàn nhập thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1,27 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, QCG có 519,1 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24,3% so với 9 tháng/2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 57,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ hơn 88%; lợi nhuận sau thuế gần 44,5 tỷ đồng, giảm 88,7%.

Có một vấn đề đáng nói là từ năm 2011 cho đến năm 2017 vừa rồi, lãnh đạo QCG liên tục thất hứa với Đại hội đồng cổ đông, thường xuyên lỡ hẹn kế hoạch kinh doanh đặt ra.

Năm 2017, công ty này cũng chỉ thực hiện được 71% kế hoạch với gần 509 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đánh dấu chuỗi “thất hứa” thứ 7 với cổ đông cho dù trước đó bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT đã cam kết với cổ đông về việc “lấy lại phong độ của quá khứ trong nay mai”. Năm 2016 thì vị này thậm chí còn quả quyết nếu không thực hiện được kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao thì sẽ chịu trách nhiệm với cổ đông.

Trong năm 2018, Ban lãnh đạo của QCG đã tỏ ra thận trọng hơn khi lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, chỉ bằng 62,9% thực hiện của cùng kỳ dù kế hoạch doanh thu vẫn khá tham vọng, tăng 39,5% lên 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với mức doanh thu hơn 519 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế chưa tới 58 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, khả năng QCG lại tiếp tục điệp khúc thất hứa lần thứ 8 là khó tránh khỏi, trừ khi công ty có cú lội ngược dòng ngoạn mục và tạo bất ngờ lớn trong quý cuối cùng này.

Báo cáo tài chính của QCG cũng cho thấy, đến 30/9/2018, công ty này có 12.393,3 tỷ đồng tổng tài sản, tăng gần 1.049 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng mạnh hơn 1.134 tỷ đồng lên 8.379 tỷ đồng, thậm chí, tốc độ tăng nợ còn nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản.

Trong đó, đáng lưu ý là nợ ngắn hạn chiếm 94,5% tổng nợ phải trả của QCG, ở mức 7.918,8 tỷ đồng, tăng suýt soát 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Mặc dù báo cáo kết quả kinh doanh không mấy khả quan song trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QCG vẫn cho thấy sự hồi phục đáng kể. Phiên hôm nay (5/11), mã này tăng 4,82% lên 7.400 đồng sau khi đã tăng trần trong phiên cuối tuần trước. Khối lượng khớp lệnh cũng tăng mạnh lên 2,68 triệu cổ phiếu.

Với sự hồi phục của hai phiên gần nhất, mức giảm giá của QCG trong vòng 1 tháng qua đã được rút ngắn lại, song vẫn giảm khá mạnh gần 18% và giảm gần 41,5% trong vòng 1 năm giao dịch.

Giá cổ phiếu QCG đã "bốc hơi" phân nửa trong vòng 1 năm qua

Mai Chi