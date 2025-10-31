Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng tăng 35,3% so với cùng kỳ

Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 44.107 tỷ đồng, tăng 4,7%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.189 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/9 đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tương đương 272.801 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thời điểm cuối năm 2024.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8,5% và 8,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Bảo Việt dự tính dành hơn 783 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền, tương đương tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 35,3% (Ảnh: BVH).

Duy trì tăng trưởng doanh thu với nhiều chương trình ưu đãi

Kết thúc tháng 9/2025, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 9.610 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỷ đồng là nỗ lực lớn trong bối cảnh thiên tai bão lũ xảy ra liên tục khiến chi phí bồi thường gia tăng.

Bảo hiểm Bảo Việt đã khai trương Phòng giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung, kết nối trực tiếp khách hàng tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo đó, toàn bộ hồ sơ được quản lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm minh bạch, nhanh chóng và chính xác, thể hiện nỗ lực không ngừng của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc hiện đại hóa dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm và nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm toàn diện.

Từ nay đến hết ngày 25/11, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm hơn - Bảo vệ nhiều hơn”, mang đến mức ưu đãi lên tới 30% phí bảo hiểm, giúp khách hàng dễ dàng mở rộng lớp bảo vệ toàn diện cho sức khỏe, phương tiện và tổ ấm của mình.

Bảo Việt duy trì tăng trưởng doanh thu với nhiều chương trình ưu đãi (Ảnh: BVH).

Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Tính đến hết tháng 9/2025, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đạt 33.350 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.562 tỷ đồng, tăng mạnh 59,1% so với cùng kỳ 2024, khẳng định hiệu quả kinh doanh ổn định và nền tảng tài chính vững chắc của doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về bảo vệ và tích lũy tài chính, Bảo Việt Nhân thọ đã ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm bán kèm mới, đồng hành cùng 2 sản phẩm chính là An khang như ý và An tâm hoạch định.

Các sản phẩm bán kèm bao gồm: “Bảo hiểm bệnh nan y” chi trả lên tới 3 tỷ đồng khi khách hàng không may mắc ung thư, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim; “Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 2.0” có quyền lợi bảo vệ lên tới 500 triệu đồng và “Bảo hiểm tử vong và thương tật nghiêm trọng do tai nạn” có mức chi trả lên tới 10 tỷ đồng, hỗ trợ đóng phí do tử vong, giúp duy trì hiệu lực hợp đồng chính nếu người được bảo hiểm không may qua đời.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Bảo Việt Nhân thọ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn, mang đến hàng chục nghìn phần quà tri ân khách hàng.

BVFED nằm trong nhóm quỹ mở cổ phiếu hiệu quả nhất thị trường

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan. Tổng tài sản quản lý ròng (AUM) đạt hơn 152.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Doanh thu đạt 157,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 76,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với mức tăng trưởng 37,1% tính từ đầu năm, vươn lên nhóm hàng đầu thị trường quỹ mở cổ phiếu tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này cao gần gấp 2,5 lần so với mức bình quân của ngành (15,3%).

Các quỹ khác do BVF quản lý cũng ghi nhận kết quả tích cực, với Quỹ BVPF tăng trưởng 6,8% và Quỹ BVBF duy trì sự ổn định với mức tăng 4,0%.

Chứng khoán Bảo Việt nỗ lực làm mới trải nghiệm khách hàng

Kết thúc quý III/2025, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 762 tỷ đồng tổng doanh thu thực hiện, tăng 6,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 164 tỷ đồng tăng 12,1% so với cùng kỳ; tiếp tục khẳng định năng lực tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Song song với hoạt động kinh doanh hiệu quả, BVSC cũng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng thiết thực như: hoàn phí giao dịch dành cho khách hàng nữ nhân dịp 20/10, ưu đãi lãi suất margin chỉ từ 5,8% cùng chính sách tặng 100.000 đồng cho tài khoản mở mới.

BVSC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính Bảo Việt khi triển khai chương trình tặng voucher xe máy của Bảo hiểm Bảo Việt cho khách hàng mở mới thành công tài khoản chứng khoán.