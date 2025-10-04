KidsPlaza và hành trình 10 mùa Festival Mẹ bầu và Em bé

Ra đời từ năm 2009, KidsPlaza đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu lĩnh vực mẹ và bé tại Việt Nam với hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc. Kiên định sứ mệnh “Giúp hành trình nuôi con trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn”, KidsPlaza không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng mà còn tiên phong tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng giàu giá trị nhân văn.

Festival Mẹ bầu và Em bé - sự kiện cộng đồng miễn phí do thương hiệu tiên phong khởi xướng - là dấu ấn của KidsPlaza trong hành trình 17 năm phát triển. Lần đầu tổ chức năm 2019 tại Hà Nội, Festival đã thu hút hàng nghìn gia đình tham gia, mang đến không gian vừa trải nghiệm, vừa học hỏi kiến thức, đồng thời tạo cơ hội để các bậc cha mẹ kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.

Festival Mẹ bầu và Em bé trở thành sân chơi lớn cho hàng triệu gia đình Việt (Ảnh: KidsPlaza).

Từ 2019 tới nay, Festival Mẹ bầu và Em bé đã trở thành hoạt động thường niên được nhiều cha mẹ mong chờ, tổ chức tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Quy mô và sức lan tỏa của sự kiện ngày càng lớn, thu hút hàng trăm nghìn gia đình trẻ tham dự.

Sự kiện tổ chức các hoạt động đặc sắc, dành cho mẹ bầu & em bé như: Đồng diễn Yoga, Kidslympic Bé bò, Kidslympic Iron Kids. Festival Mẹ bầu và Em bé chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ, tâm huyết mà KidsPlaza theo đuổi suốt nhiều năm qua: Đồng hành cùng ba mẹ Việt kiến tạo tương lai tươi sáng cho thế hệ mầm non.

Hoạt động đồng diễn Yoga thu hút hàng nghìn mẹ bầu, truyền cảm hứng về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc (Ảnh: KidsPlaza).

Bước sang mùa thứ 10, Festival Mẹ bầu và Em bé 2025 được tổ chức tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội, ngày 4 - 5/10) và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Hội Đông (TPHCM, ngày 8 - 9/11). Với quy mô lớn, sự kiện dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách tham dự cùng sự đồng hành của hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước.

Lấy chủ đề “Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai”, Festival Mẹ bầu và Em bé 2025 mang một thông điệp vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng mẹ và bé. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững, chủ đề này trở thành lời nhắn gửi đầy ý nghĩa.

“Festival Mẹ bầu và Em bé 2025 không chỉ đánh dấu chặng đường 10 mùa sự kiện mà còn mở ra giai đoạn mới, khẳng định cam kết đồng hành của KidsPlaza cùng cha mẹ Việt trong kỷ nguyên nuôi con hiện đại.

Chúng tôi tin rằng mỗi em bé sinh ra là một mầm xanh của tương lai. Khi chăm sóc và nuôi dưỡng thế hệ hôm nay, chúng ta đang cùng kiến tạo một kỷ nguyên vươn mình rạng rỡ cho mai sau”, bà Đỗ Thị Duyến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kids Plaza, chia sẻ thêm.

Kidslympic Bé bò và Iron Kids tiếp tục trở thành những sân chơi đầu đời cho 3.000 em bé, khuyến khích vận động, phát triển toàn diện và kết nối gia đình (Ảnh: KidsPlaza).

Festival 2025 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Ngày hội mua sắm Mega Sale quy tụ hơn 200 gian hàng chính hãng, đem lại cơ hội sở hữu hàng nghìn sản phẩm ưu đãi.

Hoạt động đồng diễn Yoga với 1.050 mẹ bầu lan tỏa thông điệp về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc. Kidslympic Bé bò và Iron Kids tiếp tục trở thành những sân chơi đầu đời cho 3.000 em bé, khuyến khích vận động, phát triển toàn diện và kết nối gia đình.

Festival Mẹ bầu và Em bé lần đầu tiên có “Vươn Concert” - nhạc hội quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Thùy Chi, Anh Tú, Quân A.P…, mang đến không gian âm nhạc gắn kết cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực cho cả gia đình.

"Vươn Concert" là điểm nhấn mới tại Festival Mẹ bầu và Em bé 2025 với dàn nghệ sĩ đình đám (Ảnh: KidsPlaza).

Festival Mẹ bầu và Em bé 2025 - dấu mốc 10 mùa, khẳng định vai trò tiên phong của KidsPlaza trong việc kiến tạo sân chơi cộng đồng ý nghĩa cho mẹ và bé (Ảnh: KidsPlaza).

17 năm qua, KidsPlaza đã là điểm tựa vững vàng cho hành trình làm cha mẹ của hàng triệu gia đình Việt. Festival Mẹ bầu và Em bé không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong việc tạo sân chơi cộng đồng, mà còn trở thành ngày hội văn hóa - giải trí hàng đầu dành cho các gia đình trẻ, điểm đến dành cho ba mẹ thế hệ mới.