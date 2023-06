Khủng hoảng gửi đồ khi đi máy bay: Số hành lý thất lạc đạt kỷ lục

Có lẽ không có gì khiến chuyến bay của bạn tồi tệ hơn việc hãng hàng không làm thất lạc hành lý. Theo dữ liệu được công bố mới đây, cuộc khủng hoảng thất lạc hành lý ký gửi trên thế giới không chỉ trở nên tồi tệ hơn mà còn đạt mức cao nhất trong 10 năm.

Điều này đặt ra những câu hỏi về việc tại sao lợi nhuận cổ đông của các hãng hàng không vẫn tiếp tục tăng cao nhưng dịch vụ khách hàng của họ lại giảm sút nghiêm trọng.

Báo cáo Thông tin chi tiết về hành lý của nhà cung cấp công nghệ hàng không SITA (Thụy Sỹ) cho thấy sự gia tăng đáng báo động về tình trạng hành lý bị xử lý sai, với con số lên tới 26 triệu hành lý bị thất lạc trên toàn cầu trong năm 2022.

Một số lý do dẫn tới việc này bao gồm thiếu nhân viên, đồng loạt nối lại hoạt động du lịch quốc tế và dồn ứ tại các sân bay trong thời gian cao điểm.

Số lượng hành lý ký gửi thất lạc ở mức cao nhất một thập kỷ vào năm ngoái (Ảnh: New York Times).

So sánh số liệu thống kê của năm 2022 với năm 2021 cho thấy số lượng hành lý bị thất lạc đã tăng gần gấp đôi, từ 4,35 kiện lên 7,6 kiện hành lý trên tổng số 1.000 khách du lịch. Con số này không chỉ tăng so với năm ngoái mà còn tăng rõ rệt so với thời kỳ trước đại dịch, với 5,6 kiện hành lý trên 1.000 khách du lịch bị thất lạc vào năm 2019.

Ông David Lavorel - CEO của SITA - nhận định, thật đáng thất vọng khi thấy tỷ lệ này tăng trở lại. Ngành hàng không cần phải chỉnh đốn để đảm bảo hành khách một lần nữa tự tin ký gửi hành lý của mình.

Mặc dù số lượng người di chuyển bằng đường hàng không vẫn thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch nhưng sự gia tăng đột ngột đã khiến ngành này chưa kịp thích nghi. Việc nhiều nhân viên bị cắt giảm trong đại dịch đã gây ra tình trạng dồn ứ hành lý không lường trước được cho các sân bay, hãng hàng không và nhân viên mặt đất trên toàn thế giới.

Trong số những sai sót về hành lý ký gửi, có tới 80% kiện hành lý bị chậm trễ, 7% bị mất cắp và 13% bị hư hại. Châu Âu nổi lên là nơi có tỷ lệ hành lý thất lạc hoặc hư hại cao nhất, với con số đáng báo động là 15,7 kiện hành lý trên 1.000 hành khách, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Tỷ lệ này ở khu vực Bắc Mỹ là 6,35 trong khi châu Á chỉ ghi nhận 3.

Theo dữ liệu được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ công bố, cứ 1.000 kiện hành lý ký gửi thì có hơn 6 kiện bị thất lạc tạm thời tại quốc gia này vào tháng 7/2022. Số lượng hành lý bị giao trễ hoặc thất lạc đã tăng lên 0,64% trong tháng đó, tăng từ 0,59% so với cùng kỳ năm 2021.

Không riêng tại Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng xảy ra tình trạng tương tự do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là lúc các hãng hàng không và đơn vị điều hành dịch vụ mặt đất tại sân bay cần nghiêm túc xem xét và có phương án khắc phục tình trạng này để lấy lại niềm tin của hành khách.