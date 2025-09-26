Sự kiện có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tham dự lễ khởi công có ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; ông Lê Anh Tú - Thành ủy viên, Bí thư đặc khu Côn Đảo; ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng giám đốc EVN; bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở công thương TPHCM và các khách mời sở, ban ngành.

Về phía Tổng công ty Điện lực TPHCM có ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, ông Luân Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Kỹ thuật EVNHCMC cùng lãnh đạo các ban, chức năng của EVNHCMC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo cho biết, Côn Đảo không chỉ là vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử cách mạng mà còn là hòn đảo giàu tiềm năng để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái. Để phát triển bứt phá, hạ tầng - trong đó có năng lượng điện phải đi trước một bước, đặc biệt là lưới điện thông minh.

"Thực hiện công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Côn Đảo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của TPHCM bằng việc áp dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh như: 100% lưới điện trung, hạ thế được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát từ xa", ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Lễ khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: EVNHCMC).

Người dân Côn Đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích hiện đại

Ông Luân Quốc Hưng chia sẻ: “Công trình lưới điện thông minh xây dựng tại đặc khu Côn Đảo áp dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh và được triển khai đồng bộ theo 7 phân hệ lưới điện thông minh như: Giám sát và điều khiển, phân tích dữ liệu, độ tin cậy cung cấp điện, tích hợp nguồn phân tán (DER), năng lượng xanh, an ninh bảo mật, trao quyền và sự hài lòng của khách hàng”.

Khi hoàn thành công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo, EVNHCMC sẽ thực hiện việc quản lý online độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng trên lưới điện.

EVNHCMC theo dõi, phân tích dữ liệu vận hành lưới điện online, tích hợp nguồn điện phân tán như mặt trời, điện gió, điện đốt rác, sinh khối..., đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu. EVNHCMC sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia phối hợp triển khai các dự án năng lượng xanh trên địa bàn.

Các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành, giảm tổn thất điện năng và hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho đặc khu Côn Đảo.

Ông Đặng Quang Trung cho biết: "Công trình đi vào vận hành mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỷ lệ tổn thất điện năng tương đương như các khu vực nội thành tại TPHCM.

Toàn bộ các hộ dân ở Côn Đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích hiện đại của EVNHCMC như: các kênh, ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn điện tử, nhận cảnh báo sử dụng điện bất thường, nhất là đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp cận với các công nghệ, thiết bị tiên tiến của thế giới".

Trong giai đoạn tiếp theo, EVNHCMC sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững cho "viên ngọc xanh" của TPHCM.