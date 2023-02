Khởi công Aeon Mall Huế - trung tâm thương mại đậm đà bản sắc giữa cố đô

Theo Aeon Mall Việt Nam, Aeon Mall Huế không chỉ là dự án đánh dấu bước phát triển sau 10 năm có mặt tại Việt Nam, mà còn là "phát súng" đầu tiên trong chiến lược tiến vào miền Trung của doanh nghiệp này. Đơn vị kỳ vọng mỗi TTTM được xây dựng lên sẽ không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, giải trí, kết nối cộng đồng cư dân địa phương, đúng với triết lý kinh doanh mà tập đoàn đã xây dựng trong suốt lịch sử phát triển. Dự kiến TTTM sẽ khai trương vào nửa cuối năm tài chính 2024.

Lễ khởi công có sự góp mặt của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ tịch Aeon Mall Nhật Bản, Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam và đại diện chính quyền địa phương, các nhà thầu (Ảnh: Aeon Mall).

Về lý do lựa chọn Huế là địa điểm đặt TTTM đầu tiên của mình tại miền Trung, doanh nghiệp này cho biết đã có những nghiên cứu rất kỹ lưỡng về thị trường. Thừa Thiên Huế hiện nay là vùng kinh tế lớn thứ 3 của Việt Nam, với dân số hơn 650.000 người. Aeon Mall Huế nằm trong khu vực thuận lợi có thể kết nối với các vùng lân cận.

Với vị trí này, khách hàng tiềm năng của TTTM trong tương lai sẽ không chỉ bao gồm người dân sinh sống trong nội thành thành phố qua Quốc lộ 1A và hệ thống đường vành đai quanh thành phố Huế; mà sẽ có nhiều khách hàng đến từ các địa phương khác sau khi hoàn thành tuyến đường cao tốc Bắc Nam cách TTTM khoảng 8km về phía Tây.

Aeon Mall Huế nằm trong khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế - khu đô thị có tổng diện tích khoảng 1.700 héc ta được quy hoạch để phát triển trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, khu dân cư (Ảnh: Aeon Mall).

Với slogan "Nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại", Aeon Mall Huế được thiết kế dựa trên ý tưởng "dòng chảy văn hóa". Lấy cảm hứng từ dòng sông Hương thơ mộng, hài hòa với cố đô hoài cổ và nên thơ, Aeon Mall Huế được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn kiến trúc, góp thêm vào vẻ đẹp vốn có của thành phố di sản.

Phối cảnh một góc không gian xanh bên trong TTMT Aeon Mall Huế (Ảnh: Aeon Mall).

Aeon Mall Huế có khoảng 138.000m2 diện tích sàn, 51.000m2 diện tích cho thuê, 2.500m2 diện tích bãi đỗ xe. TTTM bao gồm hơn 135 gian hàng ẩm thực, thời trang, giải trí, siêu thị, được kỳ vọng trở thành TTTM lớn nhất tỉnh, góp phần nâng tiêu chuẩn mua sắm, giải trí và tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công Aeon Mall Huế, ông Iwamura Yasutsugu - Chủ tịch Aeon Mall Nhật Bản - chia sẻ: "Tập đoàn Aeon nói chung và Aeon Mall nói riêng luôn coi mình là một thành viên của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi đặt chân đến. Đây là phương châm nhất quán của công ty tại mọi thị trường. Theo đó, hoạt động kinh doanh của Aeon Mall luôn song hành với sự phát triển của khách hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh, đóng góp vào sự phồn vinh, thịnh vượng của địa phương.

Với triết lý kinh doanh Nhà sản xuất - thiết kế cuộc sống - Life Design Producer, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để Aeon Mall Huế không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng cho khu vực mà còn tạo ra sự phong phú về tinh thần cho người dân thành phố Huế và các cộng đồng lân cận".

Sau 10 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Aeon Mall dần khẳng định chỗ đứng trong thị trường TTTM và chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành TTTM, Aeon Mall được coi là một trong những nhân tố tiên phong trong việc xây dựng mô hình TTTM "all in one - tất cả trong một" và phong cách phục vụ tận tâm tại đất nước gần 100 triệu dân.

AEONMALL Việt Nam đang phấn đấu trở thành công ty đầu tiên đảm bảo các tiêu chí Lotus Vàng - Hệ thống tiêu chí Công trình xanh LOTUS của Việt Nam, hướng tới thực hiện xã hội bền vững.

Trong thời gian tới, Aeon Mall sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển TTTM ở khu vực miền Trung bên cạnh khu vực miền Bắc và miền Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, góp phần phát triển hạ tầng đô thị của các địa phương và thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản.