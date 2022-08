Khí thế của gần 1.000 chuyên viên kinh doanh trong ngày ra quân Legacy Prime

Gần 1.000 "chiến binh" kinh doanh thể hiện quyết tâm chinh phục dự án Legacy Prime (Ảnh: Kim Oanh Group).

Không khí sôi động

Với chủ đề "Vị thế tiên phong - Thăng hạng cuộc sống", lễ ra quân Legacy Prime khởi động cho chiến dịch lớn của Kim Oanh Group trong nửa cuối năm 2022. Mục tiêu đặt ra cho các chiến binh kinh doanh là phân phối thành công khoảng 850 sản phẩm căn hộ trong thời gian sớm nhất. Đây là dự án mang tính bước ngoặt của Kim Oanh Group trong phân khúc căn hộ và đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

Kim Oanh Group đã công bố những hình ảnh thiết kế đầy cuốn hút, hiện đại, trẻ trung nhưng không kém sang trọng, tinh tế của Legacy Prime. Các thiết kế hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống tiện nghi, thoải mái, hiện đại dành cho cư dân. Kim Oanh Group đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt ra quân này và sẽ đưa thông tin Legacy Prime đến khách hàng một cách thông suốt, qua đó hỗ trợ tốt nhất cho bộ phận kinh doanh. Kim Oanh Group cũng đã đầu tư thiết kế 3 căn hộ mẫu mới, đồng thời nâng cấp cho 3 căn hộ mẫu trước đây nhằm giúp khách hàng có thêm trải nghiệm về không gian sống trong tương lai của mình.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group - phát biểu trong buổi lễ (Ảnh: Kim Oanh Group).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group - chia sẻ, Legacy Prime hội tụ nhiều ưu thế như vị trí chiến lược ngay trung tâm thành phố Thuận An, thiết kế hiện đại, tích hợp hơn 30 tiện ích nội khu và một loạt tiện ích liên kết phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Tương lai, khu vực xung quanh dự án còn được đầu tư thêm nhiều công trình hạ tầng và tiện ích mới, qua đó nâng tầm chất lượng sống của cư dân.

Bà Kim Oanh nhấn mạnh: "Legacy Prime là dự án hiếm hoi có giá từ một tỷ đồng/căn tại Thuận An nhưng vẫn được hoàn thiện nội thất cao cấp của các thương hiệu như Toto, An Cường… Hơn nữa, dự án đã có đầy đủ 100% pháp lý và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý III/2023 nên khách hàng hoàn toàn an tâm khi giao dịch".

Để khuyến khích các chuyên viên kinh doanh Kim Oanh Group có thêm động lực và tâm huyết phục vụ, giới thiệu giá trị của Legacy Prime đến khách hàng, ông Tô Duy Chinh - Giám đốc Khối Kinh doanh Kim Oanh Group đã công bố chính sách thưởng hấp dẫn.

Legacy Prime - Dự án tầm trung với chất lượng vượt trội

Cũng tại sự kiện, ông Tô Duy Chinh đã dành nhiều thời gian chia sẻ đến đội ngũ kinh doanh những thông tin tổng quan và tiềm năng thị trường căn hộ Bình Dương nói chung và thành phố Thuận An nói riêng. Theo đó, Bình Dương là tỉnh thu hút rất nhiều lao động nhập cư đến làm việc và sinh sống nên nhu cầu khách hàng mua căn hộ để ở hoặc đầu tư là rất lớn. Với mức giá công bố trong thời điểm này và những chính sách hỗ trợ tối đa sẽ giúp khách hàng có thêm cơ hội sở hữu Legacy Prime như chỉ thanh toán trước 15% (166 triệu đồng) cho đến khi nhận nhà, ngân hàng OCB hỗ trợ cho vay không tính lãi suất đến khi nhận nhà…

Ông Tô Duy Chinh - Giám đốc Khối Kinh doanh Kim Oanh Group - chia sẻ nhiều thông tin thị trường, thông tin dự án và "truyền lửa" cho hệ thống kinh doanh (Ảnh: Kim Oanh Group).

Một thông tin hấp dẫn khác nhận được sự hưởng ứng tích cực đối với hệ thống kinh doanh là Legacy Prime được công bố với mức giá chỉ từ một tỷ đồng/căn. Dù có giá dễ tiếp cận nhưng Legacy Prime được đầu tư bài bản từ việc chọn đơn vị xây dựng hàng đầu, sử dụng vật liệu xây dựng tốt cho đến hệ thống nội thất bàn giao và các dịch vụ tiện ích cao cấp.

Legacy Prime là khối căn hộ nằm trong dự án Legacy Central tọa lạc trên đường Thuận Giao 25, bao quanh là 4 tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng của thành phố Thuận An và tỉnh Bình Dương gồm: Đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), đường ĐT 743B và ĐT 746. Bên cạnh lợi thế về tiện ích nội khu và tiện ích liên kết như Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương và hệ thống trường học từ mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, dự án này còn gần với các khu công nghiệp lớn như Đồng An, Việt Hương, VSIP1… rất đông lao động trong nước và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc.

Legacy Prime do Kim Oanh Group phát triển, hợp tác với các đơn vị hàng đầu như Hòa Bình (tổng thầu xây dựng), OCB (hỗ trợ tài chính) và Savista (quản lý vận hành)… Dự án có tiến độ xây dựng nhanh chóng, cất nóc vào tháng 7/2022 và đang trong giai đoạn hoàn thiện.