Khi nhân viên Samsung làm "thầy"

Dân trí Thời gian này, vào các cuối tuần, anh Khuất Mạnh Hoài, Trưởng Phòng Đào tạo Công nghệ cao của Samsung lại dành toàn bộ thời gian để hướng dẫn cho các đội thi. Anh là 1 trong 4 nhân viên Samsung đang làm cố vấn cho cuộc thi Solve for tomorrow 2021.

Người thầy không đứng trên bục giảng

Gắn bó với Samsung đã tròn 10 năm, công việc hàng ngày của anh Hoài là quản lý và tổ chức các lớp đào tạo kỹ thuật và công nghệ cho nhân viên trong công ty. Thường xuyên tiếp xúc với các kiến thức về khoa học công nghệ kỹ thuật nên anh Hoài cũng đã có điều kiện tìm hiểu về phương pháp giáo dục STEM, tầm quan trọng và ý nghĩa của nó. Bởi vậy, khi được mời tham gia làm "mentor" (Cố vấn) cho cuộc thi Solve for Tomorrow 2021, anh đã hào hứng nhận lời

"Cách mạng công nghệ 4.0 đang chuyển đổi mọi thứ một cách nhanh chóng. Giáo dục STEM nói riêng và những kiến thức công nghệ, kỹ năng mềm đa dạng sẽ là công cụ đắc lực giúp học sinh Việt Nam cũng như giới trẻ toàn cầu sớm bắt kịp từ đó tiến tới làm chủ tương lai. Được đồng hành và là người hướng dẫn cho các đội thi Solve for Tomorrow 2021 là cơ hội để tôi truyền ngọn lửa đam mê khoa học, cũng như những kinh nghiệm tích lũy của mình, cùng các em mang tới những sản phẩm chất lượng nhất" Anh Hoài chia sẻ.

Anh Hoài đang tham gia hướng dẫn cho các đội thi thông qua hệ thống kết nối trực tuyến.

Anh Hoài còn cho biết thêm là việc tham gia hướng dẫn các em học sinh cũng giúp anh học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, "trẻ hóa bản thân" và hiểu hơn về thế hệ trẻ ngày nay.

"Tôi thật sự bất ngờ trước sự thông minh, chủ động và sáng tạo của các em học sinh. Các dự án đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu, có nhiều kiến thức khó tôi không nghĩ là ở độ tuổi của học sinh cấp 2 và cấp 3 mà các em đã có thể làm được. Tôi tin trong tương lai khi các dự án được hiện thực hóa sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội" - Anh Hoài cho biết

Nhiệm vụ của các cố vấn như anh Hoài là tư vấn, định hướng các đội thi trong việc tối ưu hóa các nguồn lực, giải pháp cho dự án, đồng thời hỗ trợ các đội thi trong việc hoàn thiện sản phẩm ở mức độ cao nhất có thể.. Dù không trực tiếp giảng dạy các em nhưng anh Hoài luôn được các em học sinh kính trọng gọi là "thầy". Đây cũng là động lực để anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc thi Solve for Tomorrow năm nay

Tiếp sức từ những buổi đào tạo và tập huấn trực tuyến

Cùng với anh Hoài, đội ngũ cố vấn chuyên môn của Solve for Tomorrow 2021 còn có 19 thành viên khác, là những giảng viên từ các trường đại học hàng đầu, những chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Họ là người hỗ trợ và đồng hành với các đội thi từ vòng phát triển sản phẩm đến hết vòng chung kết. Năm nay cũng là năm đầu tiên, các chuyên gia của Samsung tham gia cố vấn cho cuộc thi Solve for Tomorrow.

Các em học sinh háo hức tham gia chương trình tập huấn trực tuyến của Solve for Tomorrow 2021.

Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc thi khiến các buổi đào tạo, hướng dẫn hay hỗ trợ cho các đội đều được thực hiện dưới hình thức trực tuyến, tuy nhiên các cố vấn vẫn theo sát tiến độ để đảm bảo hỗ trợ và "tiếp sức" cho các đội thi kịp thời.

"Sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ cố vấn đã giúp chúng em có thêm kiến thức và động lực để hiện thực hóa những ý tưởng một cách khoa học, nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn." - Em Vũ Tùng Lâm- 1 Thí sinh chia sẻ

Bên cạnh những buổi cố vấn của các chuyên gia, cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 cũng đã tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến cho học sinh và giáo viên hướng dẫn tại Hà Nội và TPHCM. Tại buổi tập huấn dành cho học sinh, các em đã được bổ trợ thêm những kiến thức và kỹ năng mềm để dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện sản phẩm dự thi. Đối với giáo viên hướng dẫn, buổi tập huấn là cơ hội để tìm hiểu rõ hơn những kiến thức và cách ứng dụng giáo dục STEM trong hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Solve for Tomorrow là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010. Tại Việt Nam, dù mới chỉ bắt đầu được tổ chức từ năm 2019, nhưng cuộc thi đã thu hút được đông đảo giới trẻ tham gia và trở thành một sân chơi hấp dẫn và bổ ích dành cho đối tượng học sinh THCS và THPT trên toàn quốc (từ 12-18 tuổi). Khác với mọi năm, Solve for Tomorrow 2021 chia thành hai bảng, gồm bảng A dành cho các học sinh THCS (từ khối lớp 6 đến khối lớp 9) và bảng B dành cho các em học sinh THPT (từ khối lớp 10 đến khối lớp 12). Cuộc thi năm nay đã mở rộng đề tài cho các đội thi tìm giải pháp cho những vấn đề thuộc một trong 4 lĩnh vực Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế và Sức khỏe.

Vượt qua hơn 1500 dự án đến từ 315 trường học ở 52 tỉnh thành trên toàn quốc, 20 dự án xuất sắc nhất 2 bảng thi của Cuộc thi "Solve for tomorrow 2021"sẽ cùng nhau tranh giải quán quân vào ngày 8 và 9/1/2022.

Trường Thịnh